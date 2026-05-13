El último Informe de Seguridad Nacional suaviza el lenguaje sobre China y señala a España como objetivo de ataques híbridos de Rusia

España es un objetivo de las acciones militares híbridas de Rusia derivadas de la guerra de invasión de Ucrania, según constata el Informe de Seguridad Nacional 2025 del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), órgano de asesoría a la Presidencia del Gobierno.

El informe anual de seguridad que publica el departamento que dirige la general Loreto Gutiérrez se ha filtrado antes de su presentación por el DSN, y después de que, este lunes, llegara a los diputados y senadores de las comisiones de Defensa de las Cortes.

En una copia a la que ha tenido acceso este diario, Rusia, China y la guerra arancelaria de la administración Trump aparecen como protagonistas de dinámicas amenazantes para España y Europa, si bien el lenguaje sobre China se ha suavizado notablemente con respecto al mismo informe en su edición de 2024.

China

La República Popular China no desaparece de la actual edición como factor al que vigilar, pero de riesgo tecnológico directo, como se la consideraba en los trabajos realizados en 2024, pasa a ser en la presente edición (trabajos realizados en 2025 y parte de este año) un actor en una competición sistémica entre grandes potencias.

No es China, por sí sola, sino la "competencia sistémica" entre Estados Unidos y China, la que se considera en el informe una fuente de problemas estratégicos de seguridad. En ese escenario es clave "la instrumentalización política de las cadenas de suministro, en particular, la competencia por recursos energéticos y minerales críticos como el litio, el cobalto y las tierras raras".

Sin nombrar la evidente presencia china en el mercado del 5G, el informe señala riesgos para la conectividad, la cadena de suministro y sectores estratégicos, además de las telecomunicaciones, e insinúa cierto temor a que la dependencia española de proveedores de tecnología 5G y la presión de los Estados en los que radican esos proveedores (léase Estados Unidos y China) puede ser fuente de ciberataques.

China desaparece del informe como actor en acciones cibernéticas contra España, como sí aparece en otros informes, entre los que destacan los del Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI. En el informe del DSN, la mayor parte de las alusiones a China se enmarcan en el escenario del Indo-Pacífico.

Parte de las actividades de inteligencia de China en Occidente se dirigen, según el informe, a mantener el control de su gobierno sobre el gran colectivo emigrante china y "la población disidente, contraria a las políticas del Partido Comunista Chino".

Rusia

Los autores del informe no ven por delante "una vía clara de terminación" de la guerra de Ucrania, en la que ninguna de las partes pueda permitirse una derrota", y en la que Rusia sufre "unas bajas de personal y material muy desproporcionadas en relación con los beneficios obtenidos".

Fruto de este conflicto, Rusia aparece en el informe como gran agente desestabilizador de Occidente en "una estrategia de intervención indirecta e híbrida orientada a desestabilizar a Occidente y minar el apoyo a Ucrania"

Parte de la estrategia de guerra de ambos contendientes pasa por uso de drones, guerra electrónica, interferencias GPS, inteligencia satelital y ciberataques, con especial foco en infraestructuras energéticas ucranianas y en nodos industriales petroleros en Rusia, así como en sabotajes y acciones híbridas en territorio europeo". En esas acciones híbridas está España como país afectado, en el dominio cognitivo principalmente. Son operaciones que "incluyen ataques a cables submarinos, redes eléctricas, instalaciones militares y puertos, se apoyan a menudo en redes criminales y se acompañan de campañas de desinformación y acciones en el dominio cognitivo que también tienen a España como objetivo", dice el texto del dosier.

Desinformación

Según sus autores, con "actividades de inteligencia tradicionales y acciones híbridas", Rusia "no solo busca obtener información, sino también debilitar la capacidad de reacción europea y generar inestabilidad". Una de sus herramientas es la generación de "campañas desinformativas, especialmente de naturaleza oportunista, contra España, Europa y regiones de su interés en África de Iberoamérica".

Rusia ha visto multiplicada su capacidad de penetrar y saturar en la "infoesfera occidental" gracias al empleo de inteligencia artificial, que le ha permitido a Rusia "ampliar el volumen de desinformación".

En esa saturación hay una narrativa básica recurrente del Kremlin. En el informe se describe así: "Demostrar que los líderes políticos no socorren a sus ciudadanos ante situaciones de emergencia, mientras desvían recursos a Ucrania para su enfrentamiento con Rusia.

Armas de destrucción masiva

El informe dedica un capítulo al problema d ela proliferación de armas de destrucción masiva, y en él señala a Rusia y China como actores principales. "En el ámbito nuclear, la retórica y las posturas estratégicas de Rusia, junto con el incremento y modernización de los arsenales nucleares por parte de China, representan factores que complican los avances hacia el desarme nuclear", aseguran los autores del informe.

Un camino hacia la recuperación de la efectividad de los tratados de no proliferación se ve comprometido por, entre otros factores, "la creciente colaboración militar entre Corea del Norte y Rusia", por lo que el informe del organismo dependiente de Moncloa insta a la comunidad internacional a reanudar negociaciones para una desnuclearización de Corea del Norte "completa, verificable e irreversible" que "parece todavía lejana".

En la misma región, "China dispone del tercer mayor arsenal nuclear el mundo y está dedicando esfuerzos notables a su ampliación, modernización y diversificación", se advierte en un mismo capítulo en el que se señala como una consecuencia de los ataques de Israel y EEUU a Irán el hecho de que la república islámica no colabore con los intentos de control internacional de su nuclearización.

En el mismo apartado se expresa una preocupación por "el uso de agentes químicos prohibidos en conflictos bélicos por parte de Rusia", en clara pero no expresa alusión al uso de gases asfixiantes basados en la cloropicrina en el frente de Ucrania y la respuesta equivalente del país invadido.

Marruecos

El informe del DSN constata que se ha reactivado hacia España la ruta del tráfico de hachís procedente de Marruecos, como "principal productor mundial". Señala igualmente cómo la presión policial en las costas españolas ha hecho que los narcotraficantes operen desde marruecos con sus embarcaciones más grandes, arriesgando solo en el envío a la costa española embarcaciones pequeñas, como las narcolanchas.

En el mismo capítulo dedicado al tráfico de drogas, aparece Marruecos en el informe citado como base para una recuperada vía de introducción de droga por vía aérea con "aeronaves de diferente tipología, incluidos drones" que despegan en territorio marroquí.

El informe no cita el notable rearme de Marruecos, ni sus acuerdos en esta materia con Estados Unidos e Israel, pero sí la colaboración del país vecino en intercambios de información sobre terrorismo y en políticas de control de la inmigración ilegal.

Terrorismo

La acción de activistas yihadistas sigue siendo "una de las principales amenazas" para la seguridad en Europa, según el informe del DSN. Y contribuye a engrosar la amenaza el conflicto en Oriente Próximo, que actúa como "elemento que alimenta dinámicas de radicalización en Europa, favoreciendo acciones individuales justificadas como defensa de la comunidad islámica y, por otra parte, un incremento del señalamiento de intereses israelíes".

Cuando habla de terrorismo islámico, e informe no mira ya solo al Sahel como gran cocina de terroristas, y constata "la eventual proyección hacia el Magreb", como "parte de las directrices emitidas por la dirección de Dáesh a su filial en el Sahel". Esa expansión hacia el norte tiene "el objetivo de recuperar capacidades y redes en Argelia, Túnez, Libia y Marruecos".

El informe del DSN explica esa deriva en "el origen norteafricano de buena parte del yihadismo que opera actualmente en el Sahel y por el interés declarado de reactivar estructuras previas en ese espacio".