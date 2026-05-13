Propuesta sanitaria del PP
Feijóo promete 10.000 psiquiatras y psicólogos para luchar contra la lacra de la salud mental
El líder de la oposición promete 2.000 psiquiatras, 3.000 psicólogos y 5.000 enfermeros para abordar la carencia de profesionales sanitarios
El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, promete 10.000 profesionales más si llega al Gobierno para combatir contra la lacra de la salud mental. En concreto, y según ha detallado el líder de la oposición en una comparecencia en la sede del PP en la calle Génova tras reunirse con representantes del ámbito sanitario y social y profesionales de la psiquiatría, serán 2.000 psiquiatras, 3.000 psicólogos y 5.000 enfermeros especializados en salud mental.
El encuentro, al que ha asistido también la vicesecretaria de Políticas Sociales del PP, Carmen Fúnez, forma parte de la estrategia del líder de los populares de priorizar las cuestiones sociales en su oposición al Gobierno de Pedro Sánchez, incluso al mismo nivel que el señalamiento de los casos de corrupción que salpican al Ejecutivo.
Feijóo ha considerado un "objetivo irrenunciable" cubrir ese déficit de profesionales que detecta el PP, y adaptarlo a los estándares europeos en todas las disciplinas. El presidente del PP ha denunciado que la inversión ahora mismo en salud mental está en el 5% del gasto sanitario total, cuando en la Unión Europea (UE) es del 10%. La salud mental, concluyó el líder del PP, "es una de las especialidades que exigen refuerzos a la mayor brevedad".
Tras agradecerles a los profesionales su presencia en el acto organizado por el PP, Feijóo se permitió bromear así: "Lo primero es insistir en el agradecimiento de que vengáis a la sede de un partido político. Yo creo que, en este momento, en la clase política me da la sensación de que hay mucha gente en la profesión a la que pertenezco pendiente de diagnosticar". Ya en un tono más serio, Feijóo aseveró que "la política está llegando tarde y mal a los problemas reales de la mayoría de la sociedad española. Y es cierto. Y siento tener que decirlo así, pero es la verdad".
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