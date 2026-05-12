Sara Fernández

El Gobierno no dará "ni un paso atrás" en su lucha contra el narcotráfico tras la muerte de dos agentes

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado que el Ejecutivo no dará "ni un paso atrás" en la lucha contra el narcotráfico y en la protección de "quienes cada día arriesgan su vida" en ella tras la muerte el pasado viernes de dos guardias civiles en una intervención frente a la costa de Huelva. Saiz ha comenzado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes con unas palabras de pésame a los familiares y amigos de los dos guardias civiles fallecidos: "Espero y deseo que los otros dos agentes que resultaron heridos en esta operación tengan una pronta recuperación", ha señalado.

A continuación, la portavoz ha ratificado "de manera contundente" el compromiso del Gobierno en la lucha contra el tráfico de drogas, que tiene su reflejo en el refuerzo desde 2018 de los medios personales, materiales y tecnológicos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.