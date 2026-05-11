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Crisis sanitaria

Sánchez y el director general de la OMS comparecerán este martes en Moncloa tras la crisis de hantavirus

El presidente del Gobierno y Tedros Adhanom se reunirán a las 9:30 horas una vez que ha llegado a su fin el proceso de desembarco de los pasajeros del crucero MV Hondius

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. / EP

EFE

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom , mantendrán este martes una reunión en el Palacio de la Moncloa para analizar la situación provocada por la crisis de hantavirus y comparecerán posteriormente en rueda de prensa.

Sánchez y Adhamon se reunirán a las 9:30 horas en la Moncloa una vez que ha llegado a su fin el proceso de desembarco de los pasajeros del crucero neerlandés MV Hondius.

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Ambos analizarán todo el proceso llevado a cabo, y al término del encuentro, a las 10:00 horas, ofrecerán esa rueda de prensa conjunta.

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