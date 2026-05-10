Carmen Romero: "En el PSOE hubo una generación muy potente que no acepta que los tiempos son ahora diferentes"

A Carmen Romero (Sevilla, 1946) la llaman de muchos sitios de Andalucía para que participe en la campaña del PSOE. No ha dudado en comprometerse con María Jesús Montero, la candidata socialista al 17M, para animar a la participación. La entrevista se desarrolla en la sede del PSOE en San Vicente, Sevilla. Las trabajadoras de la casa vienen a saludarla y le expresan su cariño y su respeto. Hay un punto de admiración y otro de veneración. Representa una época dorada pero no destila ni un gramo de nostalgia. Al revés.

Sindicalista de UGT, diputada en el Congreso y eurodiputada, estuvo casada con el presidente del Gobierno, Felipe González, hasta 2008 y formó parte de una generación de socialistas clave en la llegada de la democracia en España. En perfecta forma física e intelectual, con agilidad y discurso propio a sus 80 años, Romero habla sobre cómo ve Andalucía, los desafíos mundiales, el "problema de identidad" del PP, el avance de la ultraderecha y las resistencias de una generación del PSOE a la figura de Pedro Sánchez.

PREGUNTA. ¿Cómo y por qué participa en la campaña de las andaluzas?

RESPUESTA. Estoy en Andalucía porque tenía programados actos por los 50 años de democracia. Pero también estoy animando a las mujeres frente a esta ofensiva ultra y a la gente a votar, a la participación, que últimamente ha sido muy baja.

P. ¿Y qué percibe?

R. La gente nuestra está animada, pero a la población en general hay que darle un zamarreo y explicar lo que nos jugamos. Andalucía y el mundo viven un momento clave, con la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Oigo al presidente actual hablar de estabilidad, pero no es momento de estabilidad, sino de dar un gran impulso. Tenemos desequilibrios históricos y, ante una revolución así, no podemos quedarnos parados. Hay que incorporar al máximo de gente para que la tecnología sea beneficiosa.

P. ¿Cómo ve a María Jesús Montero?

R. A María Jesús Montero no solo le cabe Andalucía: le cabe España y le cabe Europa. Es una mujer con muchísima capacidad y una gran oportunidad para esta tierra. Ella puede dar el impulso necesario. Disfrutamos de los fondos Next Generation, conseguidos por Pedro Sánchez en Europa, y la Junta los emplea en cursillos de manera superficial. Exige algo más profundo: integrar la IA en los procesos productivos y crear una nube regional gratuita para institutos, empresas y ciudadanía. Montero es la persona idónea. No podemos confiar en alguien que dice que todo es un lío.

"María Jesús Montero es una oportunidad que Andalucía no debería desaprovechar"

P. ¿Cómo ve a Juanma Moreno?

R. Me parece que Andalucía le viene grande. Este momento le supera. Se necesita una persona con mucha capacidad y potencia, como María Jesús Montero.

P. Las encuestas dicen que el PP volvería a ganar. ¿Por qué cree que el PSOE ha perdido capacidad de seducir?

R. Han sido muchos años de gobierno andaluz. Después vino el trauma de los ERE, que fue terrorífico, y una manera injusta de ganar por parte del PP. Además, hay una ultraderecha muy potente en todo el mundo y una ola de capitalismo salvaje. Una generación joven cree que se puede crecer sin pagar impuestos y aspirando a ser multimillonaria. Es un error total. Ahora hay que ser resilientes y marcar líneas sólidas de futuro.

"No es momento de estabilidad, sino de darle un gran impulso a Andalucía"

P. Juanma Moreno dice que echa de menos al PSOE y que el sanchismo no es socialismo. ¿Qué le diría?

R. Yo no me refiero nunca a lo que es o debe ser el PP. No sé por qué este señor opina sobre lo que es o debe ser el PSOE. Eso lo elegirán los socialistas. Que se ocupen de ellos, porque tienen un problema de identidad.

P. ¿Por sus alianzas con Vox?

R. Exactamente. En España se ha roto la línea de colaboración constitucional. Desde el principio, el PP de Feijóo ha deslegitimado al Gobierno de Pedro Sánchez. Vivimos el periodo más duro desde la Transición. Esa cooperación entre PP y PSOE debe restablecerse frente a la ultraderecha.

"El PP ha perdido identidad por el contagio de la ultraderecha"

P. ¿Pedro Sánchez encarna los valores del socialismo?

R. Ahora es su momento. Lo han elegido los socialistas y apoyaré a quien decidan los militantes del PSOE. Además, el presidente está siendo muy admirado fuera de España.

P. ¿Por qué cree que hay históricos socialistas que rechazan a Pedro Sánchez? Hablo claramente de Felipe González y Alfonso Guerra. Aquí estamos hartos de ver fotos de Felipe González con Juanma Moreno.

R. Es muy difícil cuando ha habido una generación muy potente transmitir después eso a la generación siguiente. Ha pasado siempre con muchos líderes. No es la primera vez que ocurre. Es difícil saber transmitir todo ese legado y aceptar al mismo tiempo que los tiempos son diferentes y corresponden a otras generaciones.

P. ¿Hay quien no asume que su tiempo pasó?

R. Bueno, yo creo que sí. Hay muchas personas que no aceptan la evolución del tiempo, eso es evidente sí.

"Begoña Gómez está sufriendo un juicio moral, y eso lo hacía la Inquisición"

P. Usted ha vivido en Moncloa. ¿Qué le parece la situación de Begoña Gómez?

R. Por la información que tengo, que no es mucha, creo que este es un juicio moral, y los juicios morales los hacía la Inquisición. Los jueces no estudian moralidad para ser jueces. La Inquisición exilió a Goya no por política, sino por la Maja Desnuda.

La socialista Carmen Romero durante una entrevista con motivo de la campaña andaluza del 17M en la sede del PSOE-A. / Marina Casanova / Marina Casanova

P. ¿Pesa ser mujer del presidente del Gobierno?

R. Ha sido difícil y he intentado hacerlo lo mejor que he podido.

P. ¿Sacrificó parte de su carrera?

R. No, porque siempre defendí mi propio espacio y lo conquisté. Me costó, pero lo conseguí con la ayuda de muchas mujeres. Aquello ayudó a que muchas mujeres conquistaran su propio espacio. Ha sido una revolución silenciosa en España. En Europa nos admiran por leyes como la de igualdad o la de violencia de género. Es el producto de una generación de mujeres que ha luchado mucho y no ha renunciado a nada.

P. ¿Qué le parece el ascenso de Vox en Andalucía?

R. Tienen la fuerza de la ultraderecha en todo el mundo. Aprovechan esa ola, pero también tienen problemas e indefiniciones. Hay un libro interesante, Los bastardos de Hayek, que muestra las contradicciones del nuevo capitalismo: por un lado populista y nacionalista, y por otro globalista. Esas contradicciones les provocarán problemas.

P. ¿Le preocupa el mensaje de odio al inmigrante de la extrema derecha europea?

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R. Me preocupa porque se habla de colapso cuando son trabajadores que ya estaban aquí, en la sanidad, la educación y los servicios. El colapso viene de la asfixia financiera de hospitales y escuelas y de no contar con una verdadera política de integración. La integración no es imposible: no se ponen recursos suficientes. Cuesta, pero genera beneficios, y los empresarios lo reclaman. Hay que apoyar a las familias y a la maternidad, pero seguiremos necesitando inmigrantes, son crecimiento y riqueza.