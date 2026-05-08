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HANTAVIRUS

El protocolo para los guardias civiles en Canarias y en el Gómez Ulla: ventanillas cerradas y trajes de protección

"En caso de tener que interactuar con los vehículos medicalizados se hará siempre a favor del viento y manteniendo la distancia de seguridad", explica el protocolo

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial.

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. / GUARDIA CIVIL - Archivo

Tono Calleja Flórez

Tono Calleja Flórez

Madrid

La Guardia Civil ha emitido un informe sobre la alerta sanitaria creada por los casos de infección por Hantavirus en el que comunica a los agentes de que "los pasajeros que sean trasladados a centros de referencia (como el hospital Gómez Ulla u otros centros en Canarias) serán considerados contactos de alto riesgo". Y por eso las patrullas de escolta deberán circular "con las ventanillas cerradas y sistema de aire en modo recirculación".

Y en el caso de que los agentes tengan que interactuar con los vehículos medicalizados, "se hará siempre a favor del viento y manteniendo la distancia de seguridad. Dada la naturaleza del brote y la confirmación de transmisión interhumana, ante la sospecha o previsión de servicios realizados por agentes de la Guardia Civil que implique contacto directo con personas contagiadas o en cuarentena, el equipo de protección es de uso obligatorio".

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