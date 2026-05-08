Elecciones en Andalucía
Pedro Sánchez aplaza al domingo el mitin de Cádiz por la muerte de los dos guardias civiles
El presidente expresa su "cariño y apoyo" a los familiares de los fallecidos y agradece su "servicio, valentía y compromiso"
El PSOE cancela todos sus actos de campaña electoral para el viernes y el sábado en las ocho provincias andaluzas
Pedro Sánchez ha decidido aplazar el mitin de las elecciones de Andalucía que tenía previsto este sábado en La Línea de la Concepción (Cádiz) al domingo por el fallecimiento de dos guardias civiles de servicio que estaban persiguiendo a una narcolancha.
De hecho, el PSOE ha suspendido todos sus actos de campaña del viernes y del sábado en las ocho provincias andaluzas "en señal de duelo", incluido el que la candidata, María Jesús Montero, tenía previsto para esta tarde. El sábado, Montero asistirá al funeral de los agentes "en señal de respeto, apoyo y acompañamiento a las familias y seres queridos" de los fallecidos, según ha informado el partido.
El presidente del Gobierno se ha mostrado "consternado" ante el fallecimiento de los dos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha mandado a través de sus redes sociales "todo" su "cariño y apoyo a sus familiares, compañeros y seres queridos en estos momentos tan duros", y su deseo "de una pronta recuperación para los agentes que permanecen heridos".
Sánchez ha querido también agradecer públicamente "el servicio, la valentía y el compromiso de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
María Jesús Montero también ha enviado a través de sus redes sociales "un abrazo fuerte a la familia" de los guardias civiles. "Realizan un servicio público admirable. Estamos con ellos", ha resaltado, en referencia a los equipos de la Guardia Civil que luchan contra el narcotráfico en Andalucía.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ya está el calendario escolar 2026-2027 en Galicia: fechas de inicio de curso, vacaciones y claves para la conciliación familiar
- El metal de Pontevedra vuelve a la calle por su convenio: primera jornada de huelga
- Muere Constantino Rodiño, el alma del restaurante Casa Rodiño de Meaño a los 57 años
- Sin tren entre Vigo y Santiago a causa de un hombre subido a la catenaria, en Vilagarcía
- Adrián Senar, CEO de Kreios Space: «En dos años necesitaremos 2.000 o 3.000 metros cuadrados más para empezar a producir»
- Una puja judicial de récord en Vigo: subastan un piso en la calle Rosalía de Castro valorado en más de un millón de euros
- Sanidade descarta que la niña de once años de Ourense falleciese por meningitis
- El copropietario de Vegalsa estrena su primera promoción inmobiliaria con 14 viviendas en Vigo y ultima dos más de alto diseño en la ciudad