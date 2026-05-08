CASO KOLDO
La Audiencia pide las declaraciones de Aldama y Koldo en el Supremo tras considerar Anticorrupción que aportan datos sobre los pagos del PSOE
La Fiscalía cree que las manifestaciones de ambos acusados tienen interés porque podrían facilitar información hasta ahora desconocida en la causa sobre el dinero de los socialistas y sobre las obras de Transportes
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga los pagos en metálico del PSOE y la adjudicación de contratos de obra pública en el Ministerio de Transportes encabezado por José Luis Ábalos, ha solitado al Tribunal Supremo una copia de las declaraciones en el juicio de las mascarillas del asesor Koldo García y del comisionista Víctor de Aldama tras reclamarlo la Fiscalía Anticorrupción, según consta en una providencia de 8 de mayo, a la que ha tenido acceso esta redacción.
El fiscal Luis Pastor, en un escrito de 6 de mayo, informaba al magistrado que Koldo García y Aldama habían realizado "manifestaciones que guardan relación con el objeto del presente procedimiento". En concreto, el representante del Ministerio Público considera de interés estas manifestaciones y que podrían "aportar datos que hasta ahora no eran conocidos".
Precisamente, tanto Aldama como Koldo García declararán el próximo 14 de mayo como investigados en la Audiencia Nacional por estos hechos.
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