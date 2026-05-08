Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fin huelga médica GaliciaSubido catenaria VilagarcíaHipotecasCaso SaltamontesHuelga Metal PontevedraHantavirusLarouco, mayor incendio EspañaWilliot
instagramlinkedin

CASO KOLDO

La Audiencia pide las declaraciones de Aldama y Koldo en el Supremo tras considerar Anticorrupción que aportan datos sobre los pagos del PSOE

La Fiscalía cree que las manifestaciones de ambos acusados tienen interés porque podrían facilitar información hasta ahora desconocida en la causa sobre el dinero de los socialistas y sobre las obras de Transportes

El empresario Víctor Aldama (i), el exministro de Transportes José Luis Ábalos (2d) y el exasesor de Ábalos, Koldo García (d) en el juicio de las mascarillas

El empresario Víctor Aldama (i), el exministro de Transportes José Luis Ábalos (2d) y el exasesor de Ábalos, Koldo García (d) en el juicio de las mascarillas / - / EFE

Tono Calleja Flórez

Cristina Gallardo

MADRID

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga los pagos en metálico del PSOE y la adjudicación de contratos de obra pública en el Ministerio de Transportes encabezado por José Luis Ábalos, ha solitado al Tribunal Supremo una copia de las declaraciones en el juicio de las mascarillas del asesor Koldo García y del comisionista Víctor de Aldama tras reclamarlo la Fiscalía Anticorrupción, según consta en una providencia de 8 de mayo, a la que ha tenido acceso esta redacción.

El fiscal Luis Pastor, en un escrito de 6 de mayo, informaba al magistrado que Koldo García y Aldama habían realizado "manifestaciones que guardan relación con el objeto del presente procedimiento". En concreto, el representante del Ministerio Público considera de interés estas manifestaciones y que podrían "aportar datos que hasta ahora no eran conocidos".

Noticias relacionadas y más

Precisamente, tanto Aldama como Koldo García declararán el próximo 14 de mayo como investigados en la Audiencia Nacional por estos hechos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya está el calendario escolar 2026-2027 en Galicia: fechas de inicio de curso, vacaciones y claves para la conciliación familiar
  2. El metal de Pontevedra vuelve a la calle por su convenio: primera jornada de huelga
  3. Muere Constantino Rodiño, el alma del restaurante Casa Rodiño de Meaño a los 57 años
  4. Sin tren entre Vigo y Santiago a causa de un hombre subido a la catenaria, en Vilagarcía
  5. Adrián Senar, CEO de Kreios Space: «En dos años necesitaremos 2.000 o 3.000 metros cuadrados más para empezar a producir»
  6. Una puja judicial de récord en Vigo: subastan un piso en la calle Rosalía de Castro valorado en más de un millón de euros
  7. Sanidade descarta que la niña de once años de Ourense falleciese por meningitis
  8. El copropietario de Vegalsa estrena su primera promoción inmobiliaria con 14 viviendas en Vigo y ultima dos más de alto diseño en la ciudad

David Méndez dimite y abre la sucesión en el CD Lalín

David Méndez dimite y abre la sucesión en el CD Lalín

Un Surfing the Lérez «con más ganas que nunca» y con The Rapants y Grande Amore al frente

Un Surfing the Lérez «con más ganas que nunca» y con The Rapants y Grande Amore al frente

Los vinos de Rías Baixas mantienen su fortaleza en el mercado nacional en 2025: la DO, entre las diez más vendidas

Los vinos de Rías Baixas mantienen su fortaleza en el mercado nacional en 2025: la DO, entre las diez más vendidas

As pandeireteiras de Roseira Brava abren a primeira Leria en Lalín

As pandeireteiras de Roseira Brava abren a primeira Leria en Lalín

La 43ª Mostra de Teatro Cómico trae a Cangas, entre el 21 de junio y el 5 de julio, 24 espectácuos repartidos en siete escenarios

La 43ª Mostra de Teatro Cómico trae a Cangas, entre el 21 de junio y el 5 de julio, 24 espectácuos repartidos en siete escenarios

El gobierno de Ribadumia aprueba en solitario un presupuesto de 6,4 millones para 2026

El gobierno de Ribadumia aprueba en solitario un presupuesto de 6,4 millones para 2026

El PP de Pontevedra admite que la tasación de la Xunta por las expropiaciones de San Mauro son "precios impropios"

El PP de Pontevedra admite que la tasación de la Xunta por las expropiaciones de San Mauro son "precios impropios"

La huella nueva de Parlevliet: la reina de la pesca pelágica toca Vigo a través de la compañía Nordpesca Holland

La huella nueva de Parlevliet: la reina de la pesca pelágica toca Vigo a través de la compañía Nordpesca Holland
Tracking Pixel Contents