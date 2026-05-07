Televisión Canaria emite este jueves un especial informativo sobre la crisis sanitaria del hantavirus

Televisión Canaria presenta este jueves 7 de mayo, a partir de las 22:30 horas, el programa “Especial informativo: El barco del hantavirus”, un espacio de 90 minutos en directo para abordar la crisis sanitaria a bordo del buque MV Hondius. El programa, que cuenta con la dirección de Samuel López, la producción de Ingrid Perdomo y la realización de Eugenio García, estará conducido por Marta Modino y Antonio Cárdenes para analizar la evolución del brote de hantavirus desencadenado en esta embarcación de pasajeros que ha puesto en alerta a las autoridades internacionales.

La relevancia de este especial para el Archipiélago cobra fuerza tras la implicación directa del Puerto de Granadilla, en Tenerife, en la ruta logística del navío. El buque se ha visto relacionado con la actualidad canaria al haber solicitado realizar escala en este punto estratégico, lo que ha activado todos los protocolos de seguridad y ha situado a las Islas en el centro del debate sobre la gestión de fronteras sanitarias en el entorno marítimo.

Para cubrir todos los ángulos de la noticia, el programa contará con tres puntos de conexión donde Silvia Mascareño informará desde Madrid sobre las directrices estatales, Carlos Centurión detallará la situación desde el propio Puerto de Granadilla y María Herrera ofrecerá los datos de última hora desde la redacción de informativos de Televisión Canaria en Tenerife.

A lo largo del programa, diversos expertos, epidemiólogos y virólogos se darán cita en el plató para desgranar la última hora de una situación que combina la emergencia sanitaria con la complejidad de la navegación internacional. Al plató también se suma una mesa de debate donde los periodistas Ángeles Arencibia, Jorge Betancourt, Julio César Ruiz, Janire Alfaya y Paco Pomares aportarán sus diferentes puntos de vista y analizarán las consecuencias de este suceso.

Entrevistas y expertos internacionales

La cobertura incluirá entrevistas de calado institucional y científico a través de videollamadas, contando con la participación del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien explicará la postura oficial de las Islas ante esta amenaza. El análisis técnico vendrá de la mano del epidemiólogo Lucas González y del exdirector de la Acción Sanitaria, Daniel López Acuña, a quienes se sumará la visión de un biólogo experto procedente de Argentina para explicar las características del virus en su lugar de origen.

Asimismo, el especial contará con el asesoramiento legal de José María Lancho, abogado especialista en Derecho Tecnológico y Marítimo, para esclarecer las competencias normativas que rigen sobre un barco en cuarentena o con una emergencia sanitaria declarada.

Crónica y antecedentes desde Argentina

Dado que el itinerario del MV Hondius se inició en territorio argentino, el programa establecerá un puente informativo con dicho país a través de dos conexiones para ofrecer una crónica detallada de los antecedentes del viaje. Por un lado, un biólogo explicará el origen del virus en la zona, y por otro, un periodista local ofrecerá una crónica de los antecedentes del embarque antes de que el buque pusiera rumbo al Atlántico.

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Con este especial de última hora de los servicios informativos, Televisión Canaria refuerza su labor de servicio público al ofrecer información contrastada y profunda sobre un acontecimiento que requiere de la mayor claridad y rigor para la ciudadanía canaria.