JUICIO KITCHEN
El técnico que instaló cámaras en la casa de Bárcenas asegura que Rosalía Iglesias le pagó con tres billetes de 500 euros: "Estaban nuevecitos"
Un exjefe de la Policía Judicial declara que el exDAO Eugenio Pino le informó en 2013 de una operación de inteligencia sobre la mujer de Bárcenas que "no dio frutos"
El técnico que instaló en 2013 unas cámaras de seguridad en el domicilio de la familia Bárcenas ha declarado en el juicio de Kitchen que la mujer del extesorero del PP, Rosalía Iglesias, le abonó dinero en metálico por la instalación de unas cámaras en la vivienda: “Ella estaba presente cuando realicé la instalación estaba ella presente, no sé si con una familiar o una amiga. Me pagó la señora, lo recuerdo porque me dio tres billetes de 500 y estaban nuevecitos”, ha dicho, para ser interrumpido en ese momento por la presidenta del tribunal, Teresa Palacios: “Eso está fuera de lugar”.
"Se montaron dos cámaras de seguridad, una en la puerta de servicio, que estaba enfocando al descansillo de la puerta, y esa cámara estaba contectada a un monitor de 7 pulgadas, y luego se puso otra cámara en la entrada principal y que estaba conectada a un videograbador", ha explicado este trabajador a preguntas del letrado Javier Ignacio Navarro Gonzalo, que ejerce la defensa de Sergio Ríos, el que fuera chófer del exsenador del PP por Cantabria.
Previamente, el exjefe de la Comisaría General de Policía Judicial José Santiago Sánchez Aparicio ha asegurado que en 2013 el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, le comunicó la existencia de una operación de inteligencia al entorno del extesorero del PP Luis Bárcenas. Sin embargo, en una posterior reunión, en la que además de ellos dos acudió el ex comisario de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, le explicaron que “al final no se había desarrollado porque no tenían la fuerza suficiente, no dio frutos”.
No dijo nada
Sin embargo, a preguntas de la letrada del PSOE, Gloria de Pascual, no ha sabido explicar por qué no se dio cuenta de que este asunto ya lo estaba investigando la UDEF, en concreto el inspector Manuel Morocho, como auxilio de Policía Judicial del juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, a quien tampoco le dijo nada al respecto.
En cuanto a la falta de personal para investigar el caso Gürtel, Sánchez Aparicio ha explicado que Morocho tenía “un grupo como los demás de la UDEF, y cuando empezaron los informes finales propuse potenciar la unidad a través de los funcionarios, que tienen herramientas suficientes”. Además, ha afirmado que el inspector Morocho le dijera que había sufrido "presiones" de sus superiores.
Sin embargo, según ha declarado, el inspector le decía que “cada vez que venía uno nuevo tenía que prepararlos y le llevaba más tiempo prepararlos. Había dos funcionarios pendientes destinos, y hasta que él lo dijo no se fueron”.
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