Maíllo azuzará a Montero en campaña con la vivienda si el PSOE no accede a un nuevo decreto de prórroga de alquiler

La pugna entre PSOE y Sumar con el decreto de prórroga de los alquileres amenaza con convertirse en una arma arrojadiza en plena campaña electoral andaluza. El líder de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha hecho de este asunto una de sus banderas fuerza en la carrera para las elecciones del 17 de mayo, sacando pecho del decreto que, durante su vigencia, permitió solicitar la prórroga a miles de inquilinos y que cayó la semana pasada en el Congreso por el rechazo de PP, Vox y Junts. Pero el rechazo de este texto ha llevado a Sumar a reclamar al PSOE volver a aprobar un nuevo decreto que incluya las exigencias de Junts para garantizar su aprobación. Una exigencia con la que Maíllo también buscará marcar distancias con el PSOE de María Jesús Montero en Andalucía.

En la coalición de izquierdas son conscientes de que la vivienda es el principal problema social, ocupando el primer puesto para más del 40% de la población, según el CIS. Y es por ello que no están dispuestos a abandonar esta bandera pese a la derrota parlamentaria sufrida. Ya han avanzado su intención de volver a llevar la prórroga de alquileres al Congreso, y aspiran a volver a reeditar la fórmula del real decreto pese a las dificultades que ya tuvieron el pasado marzo para lograr aprobarlo en el seno del Gobierno, algo que solo consiguieron tras un pulso sin precedentes, con cinco ministros negándose a entrar en Consejo de Ministros si no se incluía.

Las dificultades llegaron después por la falta de apoyos a nivel parlamentario, y en Sumar acusaron al PSOE de haber bajado los brazos en esas negociaciones. Sus esfuerzos pasan ahora por presionar al PSOE para que acceda a llevarlo al Consejo de Ministros y esta misma semana lanzarán una propuesta al resto de grupos parlamentarios para reabrir la negociación y poder incorporar sus reivindicaciones en la propuesta. Entre ellas, las dos exigencias que planteó Junts para reducir el IVA franquiciado y bonificar a los propietarios en el IRPF. En el partido de Puigdemont reclamaban también poder desgravar los gastos de la hipoteca y del alquiler, aunque en Sumar consideran que son propuestas de máximos.

En Izquierda Unida -principal partido de la coalición Sumar- urgen a los socialistas a aprobar ya la medida en Consejo de Ministros, y fuentes de la organización apuntan a que no dudarán en emplear este asunto para azuzar a Montero en la campaña de Maíllo, que en las últimas semanas ha afeado al PSOE su falta de avances en materia de vivienda. Este mismo domingo, el candidato de Por Andalucía cargó directamente contra el ala socialista del Gobierno, criticando a "los que dicen que la vivienda es un problemón, pero no intervienen", una "no intervención" que provoca a su juicio que sea "cada día un mayor problema".

La candidata socialista dejó su cargo en el Gobierno central para hacer campaña en Andalucía pero lo cierto es que su figura sigue estrechamente vinculada al Ejecutivo central. Es por ello que en Por Andalucía mantendrán abierta una ofensiva por liderar la vivienda en campaña electoral, y están dispuestas a hacer de esto un asunto central, remarcando la distancia entre la izquierda alternativa y el PSOE, al que acusan de la falta de avances en esta materia. Dentro de la propia coalición de Sumar se ha producido un debate en las últimas semanas donde Izquierda Unida venía reclamando endurecer el discurso hacia el socio mayoritario de Gobierno para intentar diferenciarse en la campaña andaluza.

Ya a principios de año Maíllo advirtió de que el PSOE estaba intentando apropiarse de los logros de Sumar, con una "política atrapalotodo" que consideró un "error". En las últimas semanas, ha apostado claramente por buscar una solcuión, marcando distancias con los socialistas y perimetrando así su propio espacio político: "El PSOE dice mucho de izquierdas en campaña, pero luego le tiemblan las piernas", criticó en abril, en un desayuno de Nueva Economía Forum. Los reproches del candidato andaluz se han intensificado en las últimas semanas, conforme se acerca la cita electoral, en una estrategia que no todos comparten en Sumar, donde algunas voces quieren evitar el conflicto con el ala socialista, con quien comparten un Gobierno de coalición que no quieren debilitar a ninguna costa.

Las últimas encuestas, sin embargo, muestran un importante trasvase de voto de Sumar al Partido Socialista, con casi un 20% de electores que votaron en 2023 a Yolanda Díaz y que hoy abogarían por Pedro Sánchez en caso de abrirse las urnas, según una encuesta de Sigma Dos publicada este lunes por El Mundo. Una circunstancia que IU quiere evitar en Andalucía, taponando la fuga de voto precisamente con el asunto de la vivienda y tratando de capitalizar el voto para Por Andalucía. Desde el partido de Maíllo avanzan que, si el Gobierno desatiende sus peticiones para volver a llevar al Congreso la prórroga, no dudarán en emplearlo en campaña para azuzar a la exministra y candidata socialista.