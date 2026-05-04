Un 'socio' de Leire Díez introduce en el juicio de Kitchen la teoría de la conspiración y acusa al fiscal Grinda de hackeo

La jornada posterior a la declaración del inspector de la UDEF Manuel Morocho en el juicio del caso Kitchen, en la que este agente confirmó la existencia de una operación parapolicial contra el extesorero del PP Luis Bárcenas, ha servido para que el tribunal haya conocido la existencia de una supuesta teoría de la conspiración, aunque en esta ocasión relatada por Javier Pérez Dolset, investigado en un juzgado de Madrid en el caso Leire Díez y procesado en la Audiencia Nacional por el caso Zed.

Este empresario ha trasladado en su testimonio la supuesta la existencia de una trama judicial y judicial que, según concluye, habría sido liderada por los integrantes de un chat de Whatsapp, entre los que se encontraba el fiscal que le ha sentado en el banquillo de los acusados en: José Grinda.

En este grupo de Whatsapp, siempre según la teoría de esta supuesta conspiración, el fiscal Grinda "hacía referencia permanente al señor Stampa y al señor Serrano", los dos fiscales que iniciaron las pesquisas del caso Kitchen, pero también aludía "a Rosa", otro integrante de la Fiscalía Anticorrupción.

El excomisario de la Policía José Manuel Villarejo. Juicio de la Operación Kitchen, en la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

Al tratar de identificar a los componentes del grupo de whatsapp, a quienes Pérez Dolset ha atribuido mantener influencia en la investigación de la Kitchen, este empresario ha identificado a la periodista Patricia López, fallecida en diciembre de 2025, a la expolítica de Podemos Gloria Elizo, pero también a "varios miembros de la Unidad de Asuntos Internos, algún policía jubilado, un periodista catalán y otra periodista de Madrid". Sin embargo, eludió especificar a los magistrados que entre los integrantes de Asuntos Internos se encontraba el comisario principal Marcelino Martín-Blas, uno de los diez acusados en el juicio de Kitchen.

Una investigación paralela

De esta forma, Pérez Dolset ha atribuido al que fuera jefe de Asuntos Internos Martín-Blas, sobre el que pesa una petición de cárcel de dos años y medio de cárcel por su participación en la Kitchen, haber favorecido la investigación judicial que le ha sentado en el banquillo de los acusados.

El exjefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas (d) junto a su abogado Antonio Alberca acuden al juicio de Kitchen / Alberto Ortega / Europa Press

Para el letrado García Cabrera el contenido del chat, que se creó en febrero de 2020 con las personas que acudieron a una cena por el cumpleaños de la periodista Patricia López, evidencia la existencia "una investigación paralela para controlar" las pesquisas oficiales de los fiscales de Anticorrupción Miguel Serrano e Ignacio Stampa.

Y como ejemplo de esta hipotética teoría de la conspiración, que habría determinado por la puerta de atrás la instrucción del juez Manuel García Castellón y de los propios fiscales de Anticorrupción, Pérez Dolset ha defendido que en los chats de 2015 del teléfono de la periodista Patricia López se puede constatar el inicio de la investigación de la Guardia Civil contra Villarejo, dos años antes de que fuera detenido por agentes de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en noviembre de 2017.

"Una persona disfrazada"

Pérez Dolset, que venía a declarar como testigo para explicar solo el origen de tres grabaciones que aportó en el juzgado, y que evidencian que el número dos del Ministerio del Interior Francisco Martínez estaba al tanto de la operación Kitchen contra Bárcenas, ha asegurado que tuvo acceso a esos audios gracias a un hombre que se los entregó ocultando su identidad: "Una persona se puso en contacto conmigo. Obviamente, cuando le vi venía absolutamente disfrazado, pero era un señor que tenía conocimientos informáticos y me dio unos discos donde había una copia de los ficheros encriptados", ha explicado este empresario.

Francisco Martínez. Juicio del caso kitchen en la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

Y del análisis del contenido de los audios que le facilitó "el señor disfrazado", cuya identidad desconoce este empresario, Pérez Dolset ha explicado que la "foto de lo que realmente ha ocurrido [...] es bastante diferente a lo que luego se cuenta". Después ha defendido que la investigación judicial de Kitchen podría estar condicionada por la selección de audios que llevaron a la causa los investigadores.

Grinda hackeó su documentación

Y como ejemplo de esta posible manipulación de pruebas, Pérez Dolset ha relatado en su declaración como testigo a propuesta de Villarejo que a mediados de 2022 sufrió un ataque informático, que se centró en el material que le había entregado la persona "disfrazada". Y este hackeo paralizó sus investigaciones "4 o 5 meses. Luego, en el año 24 descubrimos que el que había hecho ese ataque y se había metido en nuestro Drive había sido el fiscal Grinda", ha completado el empresario, que fue interrumpido por el fiscal César de Rivas Verdes-Montenegro, quien alertó al tribunal de que esos hechos no tenían nada que ver con el caso Kitchen, y que si pretendía denunciar algo debía acudir "al tribunal que corresponda".

Estas objeciones del fiscal fueron aprobadas por la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, que constató que ese hackeo "nada tiene que ver" con el juicio de Kitchen,, y que Pérez Dolset únicamente había sido convocado para tratar de determinar si había manipulado los audios de Villarejo que después entregó en la Audiencia Nacional.