El Gobierno y el PSOE siguen desmarcándose de Ábalos y niegan preocupación tras su declaración: "Si hay delito, que lo pague"

Si para el PP la declaración de José Luis Ábalos dejaría al Gobierno “preso de un ataque de nervios”, en Moncloa replican negando que haya incrementado su preocupación. “Con total normalidad”, aseguraba la portavoz del Gobierno, Elma Saiz. En lo que inciden fuentes del Ejecutivo es en su deseo de que “se haga justicia” y en que “si hay delito, que lo pague”. El Gobierno espera así pasar página de Ábalos con este juicio y, al mismo tiempo que muestran su respeto al proceso, remarcan el mensaje de que están centrados en gobernar.

En el Ejecutivo vienen insistiendo desde el inicio del juicio en que no tienen “nada que esconder” y se anticipan ante posibles dardos en las declaraciones: “Son acusados en un banquillo”. Asimismo, repiten la máxima de que “no hubo financiación ilegal”, una línea roja para los socios parlamentarios. Frente a la mancha de la corrupción en sus filas, por la que aseguran haber pagado ya un peaje, defienden haber actuado diligentemente contra ella con “tolerancia cero”.

"Se le apartó con contundencia y rapidez, de hecho, hay quien nos criticó por actuar tan pronto", defendía este lunes el ministro de Transformación Digital, Óscar López, durante una entrevista en TVE. De ahí que no se resistan a comparar su modo de proceder con el del los populares, a colación del caso Kitchen que también se juzga estos días.

Campaña electoral en Andalucía

Lo cierto es que el caso Ábalos persigue al PSOE en un momento especialmente delicado. La declaración del extodopoderoso secretario de Organización y ministro de Transportes ha coincidido con el cuarto día de campaña electoral en Andalucía y con el primer debate de los candidatos en TVE. Aun así, fuentes socialistas coinciden en que lo desprendido de la declaración de hoy "no ha arrojado más leña a la que ya ardía".

Los socialistas sí han ido un paso más allá con la demanda del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, contra el empresario Víctor de Aldama por acusarle de intentar sobornarle. "Ante difamaciones tan groseras, ante mentiras tan burdas, la seriedad del Estado de derecho", ha zanjado Bolaños. Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha apoyado esta estrategia judicial de presentar demandas: "Basta ya de difamaciones, calumnias e injurias. Nos van a tener enfrente", ha dicho en sus redes sociales en apoyo de Bolaños.

Esta vía no siempre le está saliendo bien al PSOE, como también ha lamentado este lunes Torró al conocerse que la justicia ha absuelto a una agitadora que vinculó a la mujer del presidente con "una cuestión de narcotráfico" y difundió el bulo de que es transexual. "¿Todo vale para atacarnos?", ha asegurado la número tres del PSOE. "Una agitadora ultra relaciona SIN PRUEBAS a Begoña Gómez con el narcotráfico y ¿aquí no pasa nada?", ha Aseverado en su cuenta de X.

El juicio de 'Kitchen'

El propio Pedro Sánchez, quien no ha hecho ninguna mención expresa al juicio del caso Mascarillas desde que empezó la vista oral, sí valoró el arranque del juicio por Kitchen para reclamar a los populares asumir responsabilidades. "No hemos visto al Partido Popular reprochar ni tampoco desmarcarse de esta operación Kitchen. Al contrario, amparar y respaldar, en este caso, a Mariano Rajoy", llegó a señalar.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, fue un paso más allá para referirse a la corrupción “institucionalizada” en el caso del PP para concluir que si ninguna organización política está exenta de sufrir estos casos en sus filas, “lo importante es cómo se responde”. "Una cosa es tener algún caso y otra que la corrupción estuviera institucionalizada como pasó con Gürtel", contrastaba en la misma línea el titular de Transformación Digital.

Los populares, por su parte, buscan reforzar los lazos del exministro con Pedro Sánchez para deslizar complicidad del jefe del Ejecutivo. El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, lo describió este lunes en rueda de prensa desde la sede de Génova como su “hombre para todo, en el Gobierno y en el partido” para situar a Sánchez como “la mano invisible” no solo del caso Mascarillas, sino “en todos los casos de corrupción” que afectarían a la “trama del PSOE”.