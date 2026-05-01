Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Promotor devolución pisosFamilias pasan AbalarMuerte Meningitis OurenseAtunloConvenio metal PontevedraElecciones Uvigo: Jacobo Porteiro
instagramlinkedin

Día del Trabajo

Pedro Sánchez celebra un 1 de mayo con "más empleo y más derechos que nunca"

Destaca como uno de los últimos avances la regularización de inmigrantes: "Una medida de justicia para ganar derechos, obligaciones y acabar con la explotación laboral"

Cabecera de la manifestación de este 1 de mayo en Barcelona.

Cabecera de la manifestación de este 1 de mayo en Barcelona. / Alberto Paredes / Europa Press

Luis Ángel Sanz

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este 1 de mayo con un vídeo en el que destaca que hoy tenemos "más empleo y más derechos que nunca" a pesar de que "algunos anuncian el apocalipsis, llevan años haciéndolo, cada vez que se amplían derechos", en referencia a la oposición.

Desde su despacho, sin corbata y con un traje azul claro, Sánchez ha recordado los avances en derechos laborales resaltando que "hubo un tiempo en el que trabajar jornadas interminables era lo normal y descansar era un privilegio". Para destacar a continuación que "nada de lo que tenemos fue un regalo" porque "cada derecho laboral fue una conquista colectiva para vivir mejor".

El líder socialista ha añadido que "muchas cosas que nos dijeron que eran imposibles no lo eran" y que "empleo y derechos pueden ir de la mano". Ha continuación, reitera que España es el país que más crece de la Unión Europea, que hoy tenemos a más de 22 millones de personas trabajando y que el salario mínimo actual "duplica al de hace tan solo un año".

Además, el presidente añade que entre los avances de los últimos tiempos está la macroregularización de inmigrantes que el Gobierno ha aprobado recientemente porque se trata de "una medida de justicia para ganar derechos, obligaciones y acabar con la explotación laboral".

Noticias relacionadas

"Este primero de mayo celebramos todo lo logrado y renovamos un compromiso, que es seguir avanzando para que trabajar signifique vivir con dignidad", ha concluido.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un sueño y un garaje: el chapeleiro que ha inventado el billar a distancia
  2. Muere una niña de 11 años en Ourense por una posible infección de meningitis
  3. Comienza la invasión militar en Vigo: el Ejército comienza a instalar el campamento en As Travesas
  4. La calle Rosalía de Castro, en Vigo, se convertirá en un «oasis» urbano: así se transformará
  5. Comunidades de vecinos del centro de Vigo ya prohíben fumar en balcones, terrazas y ventanas de los pisos
  6. Stellantis vuelve a ser rentable con 400 millones de beneficios en el primer trimestre: «Reflejan los primeros resultados de nuestras acciones»
  7. La flotilla rumbo a Gaza, con vigueses a bordo, en paradero desconocido tras ser interceptados por lanchas de la armada israelí: «Disparáronnos tres veces»
  8. La avería de un tren en el «punto negro» a la entrada de Ourense provoca retrasos en el AVE Galicia-Madrid

Manifestación de la CIG en Vigo por el Primero de Mayo: «Contra o imperialismo, paz e soberanía. Na Galiza, traballo digno e dereitos»

El Lirón Store recobra una semana después el mando de la Segunda División

El Lirón Store recobra una semana después el mando de la Segunda División

Primero de Mayo en Vigo: CCOO y UGT marchan juntas desde Coia bajo el lema «Dereitos, non fronteiras. Salarios, vivenda e democracia»

El Sergas está administrando la profilaxis preventiva en el PAC de Ourense a los 104 contactos directos con la niña de 11 años fallecida por posible meningitis

El Sergas está administrando la profilaxis preventiva en el PAC de Ourense a los 104 contactos directos con la niña de 11 años fallecida por posible meningitis

Nueve Senderos Azules sin salir del municipio: así es el paraíso de los senderistas en Galicia

Nueve Senderos Azules sin salir del municipio: así es el paraíso de los senderistas en Galicia
Tracking Pixel Contents