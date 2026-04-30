El inspector Morocho desvela en el juicio de Kitchen que la “estrategia” de Interior de "desmembrar" su unidad impidió elaborar informes de la caja ‘b’ del PP

El inspector de la UDEF que lideró la investigación policial del caso Gürtel y de la caja 'b' del PP, Manuel Morocho, ha desvelado este jueves en el juicio del caso Kitchen que se celebra en la Audiencia Nacional que el Ministerio del Interior que entonces lideraba el popular Jorge Fernández Díaz desmanteló la unidad que encabezaba y que eso tuvo como principal consecuencia que no pudieron elaborar varios de los informes que le había encargado el instructor de ambos procedimientos, el juez Pablo Ruz. "En 2013 en mi grupo éramos 11 policías en conjunto, de diferentes escalas. En 2013 se fueron tres personas. En el 14 [se fue] una y en el 2015 cinco personas. El grupo quedó absolutamente sin capacidad investigativa", ha lamentado el uniformado. "Se repusieron algunos, pero como comprenderá, el conseguir destrezas y competencias en el análisis requiere mucho tiempo. Es decir, se desmembró el grupo".

Este dato le pareció muy relevante a la presidenta del tribunal de Kitchen, Teresa Palacios, quien pidió a Morocho que repitiera esa explicación. Y el agente completó: "En el 2013 empezamos 11 policías a trabajar en el grupo, de diferentes escalas. La mayoría llevábamos desde 2008, 2009 y 2010. Habían ido incorporándose poco a poco. Digamos que era el núcleo de trabajo más consistente. Y en 2013 tres funcionarios se fueron y uno de ellos fue un inspector que tenía un peso importante en los informes. En 2014 se fue otra persona, un subinspector también con un peso muy importante dentro de la elaboración de los informes y en 2015 se fueron cinco personas más".

"Una estrategia buscada"

Para Morocho, esta operativa "fue una estrategia buscada. Empezaron a ofrecer [a los policías] cosas y, claro, si te ofrecen un puesto de trabajo con una mejor remuneración, un puesto más singularizado, pues yo no podía mantener allí o retener a nadie", ha explicado el inspector, que después ha relatado que esta situación provocó que varios informes sobre la caja 'b' del PP no se hicieran "porque no había capacidad investigativa para hacerlos".

Pero no solo tenían que elaborar varios informes para el juez Ruz, sino que también "había un montón de comisiones rogatorias que analizar e informes de análisis pendientes sobre flujos de dinero. Y muchos quedaron sin realizar, ya que recibieron mucha información que vino de cuentas bancarias en el exterior que no hubo capacidad para hacerlo porque ni teníamos el personal".

"Un puesto en Guatemala"

Y como ejemplo de la intención de sus jefes de desmantelar su grupo, Morocho ha explicado que le ofrecieron a él mismo "un puesto en Guatemala, en la Comisión Contra la Impunidad. Pero cuando le pregunto al inspector jefe, que me lo ofrece por orden de Eugenio Pino, me dice que no me puede garantizar que pueda venir a los juicios, porque empezaría a trabajar en la ONU, que es otro organismo. [...] Le dije al inspector jefe: ¿Usted me está diciendo que yo no voy a poder venir a los juicios?". Y por eso no se fue, "evidentemente, a Guatemala".

"Ayer lo expresé y lo voy a decir hoy: tenía y tengo un compromiso, como creo que estoy acreditando, con la investigación y para mí era fundamental, obviamente lo era, el poder acudir a las sesiones de juicio oral y expresar bajo la oralidad, publicidad, contradicción, lo que se me preguntara sobre los informes que habíamos hecho del año 2007", ha declarado el inspector de la UDEF.