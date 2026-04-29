Rajoy acusa a Pedro Sánchez del «gravísimo error» de acercarse a China, una «dictadura» que apoya a Rusia contra Ucrania y que es un rival comercial de Europa

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha acusado hoy al actual titular del Gobierno, Pedro Sánchez, de cometer el «gravísimo error» de acercarse a China, cuando este país es una «dictadura» que está con Rusia en contra de Ucrania, «no se corta nada» en apoyar dictaduras latinoamericanas, es un rival comercial de Europa y coacciona a la UE en el acceso a materiales críticos.

Así se ha expresado el exjefe del Ejecutivo español durante un diálogo con el exviceprimer ministro de Portugal Paulo Portas moderado por la exministra de Exteriores Trinidad Jiménez, en el foro La Toja, que se está celebrando estos días en Lisboa. Estas declaraciones se producen tan solo tres días después de que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda (PP), regresase de un viaje oficial a China, país que visitó para impulsar las relaciones económicas en materia de turismo, energías renovables y automoción.

Mariano Rajoy admite que con China «se puede comerciar», pero considera que «algunos se están acercando» a este país «cometiendo un gravísimo error», en referencia -aunque sin citarle expresamente- a Pedro Sánchez, que ha realizado recientemente un viaje oficial a este país, el cuarto en cuatro años, y ha sido recibido por Xi Jin Ping, quien ha dado a España el carácter de socio estratégico dentro de la UE.

En opinión de Rajoy, «China puede ser un socio para cooperar, puede ser un competidor económico o puede ser un rival, y en este momento China se ha convertido en un rival». Ha sostenido esta afirmación señalando que el déficit comercial que hay con China es «brutal» ya que España no exporta «ni el 2%» a China, mientras que este se ha situado como el «segundo país del que más importamos del mundo».

A esto se une, ha criticado, que las empresas europeas tienen dificultades para acceder a los mercados chinos, mientras que «ellos se benefician de las oportunidades que ofrece la Unión Europea».

Materiales críticos

Otro asunto que el expresidente ha calificado de «muy peligroso» es la «sobreproducción masiva y subsidiada» de China con «poco consumo interno» y la exportación a otros mercados haciendo «dumping» y creando muchos problemas a la Unión Europea. Junto a todo ello, ha citado las «coacciones» en el acceso a los materiales críticos.

También ha argumentado que China es una «dictadura» que practica un «capitalismo agresivo» y de Estado. «Hay quien dice que Xi Jin Ping manda más que Mao y puede que sea así», ha apostillado al tiempo que ha destacado como elemento «muy importante» el hecho de que China «está apoyando a Rusia en el tema de Ucrania, con absoluta claridad».

En este mismo sentido, ha recordado que el país asiático «está apoyando a las dictaduras latinoamericanas». «No se cortan nada», ha exclamado Mariano Rajoy quien ha advertido que esto «conviene tenerlo en cuenta».

Por ello, considera que el sitio de España y de Europa «debe seguir siendo con las democracias», entre ellas EEUU. «Si no, ¿con quién vamos a estar, con las dictaduras?», se ha preguntado. También ha defendido a la OTAN como instrumento de defensa para cuando la UE sea atacada. Algo que, en su opinión, es compatible con tener una política de seguridad y defensa «como Dios manda» y no tenerla «arrendada» a los EEUU como se ha venido teniendo durante tantos años.

Los «bandazos» de Trump

Según Rajoy, España y Europa no tienen que cambiar su posición a pesar de las políticas y los bandazos de Donald Trump, ya que ha advertido de que «no está escrito que esta situación sea eterna». «Aliarse con otros por razones coyunturales es un enorme error» aunque en este momento haya una coyuntura que no genera «ninguna emoción», ha exclamado.

Además del reto de la seguridad, Rajoy cree que Europa tiene otros como: evitar guerras y preservar las democracias frente a «enemigos muy serios» que son los populistas de «extrema derecha, izquierda y de extrema necedad» y mejorar la dependencia tecnológica de China y la energética, recordando la paradoja de que aún se está comprando gas a Rusia.

En línea con esta reflexión, ha apuntado que si se quiere tener un mundo mejor hay que «denunciar» lo que está ocurriendo en países como Venezuela, donde se ha tenido que ir la tercera parte de la población y de China, un país «estupendo» en el que no le gustaría vivir: «de ninguna de las maneras».

Mariano Rajoy ha concluido que Europa debe hablar con una sola voz y poner en común sus fuerzas, solo así podrá ser un actor internacional, ya que no se puede permitir el lujo de que Rusia «se salga con la suya en Ucrania», recordando que el principio de Vladimir Putin es volver a la gran Rusia. «Ha llegado el momento de mover el tablero y tirar adelante con determinación», ha concluido.