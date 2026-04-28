Pérez de los Cobos atribuye al exDAO Eugenio Pino la responsabilidad de controlar los fondos reservados durante la Kitchen

El coronel retirado de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que ejerció el cargo de director del Gabinete Técnico de la Secretaría de Estado de Seguridad, ha explicado en su declaración como testigo en el juicio del caso Kitchen que la orden comunicada que regula el uso de los fondos reservados establece que el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía es el que les "acreditaba que esa cantidad efectivamente había sido empleada en los términos que prevé la ley".

En las fechas en las que se llevó a cabo la operación parapolicial contra el extesorero del PP Luis Bárcenas, en 2013 y 2014, el DAO era el comisario Eugenio Pino, uno de los diez acusados en la vista oral.

Al ser interpelado de nuevo por el abogado de Podemos, Gorka Vellé, sobre quién era el responsable de los fondos reservados de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), el ex director de gabinete Técnico de la Secretaría de Estado ha reiterado que entendía que el DAO, sin nombrar a Eugenio Pino.

El coronel de la Guardia Civil y exdirector del gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior, Diego Pérez de los Cobos, a su llegada este martes a la Audiencia Nacional / Rodrigo Jimenez / EFE

A preguntas del fiscal del juicio, César de Rivas Verdes-Montenegro, por el funcionamiento de los fondos reservados, el testigo ha explicado que la norma vigente establece "un sistema en control en cascada". Es decir, lo ejercía el "jefe inmediato, y a partir del ahí el control no supone que eso debe subiendo hasta arriba, sube la hoja global por conceptos, y además genéricos". En su caso, su participación eran para desarrollar "el control documental" de los fondos reservados, sin entrara al detalle de confidentes y operaciones policiales.

Eduardo Lacasa

La declaración del comisario Eduardo Lacasa, entonces secretario de la DAO, ha aportado al tribunal una mayor concreción a la supuesta responsabilidad de Eugenio Pino en el pago de los fondos reservados que se usaron para captar al exchófer de Bárcenas Sergio Ríos. Según este testigo el entonces DAO "llevaba algunas operaciones por su cuenta, y me decía: dale lo que pida a este y otro, Entrégale lo que justifique".

Y estos colaboradores policiales eran, ha señalado Lacasa, los comisarios José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño y Andrés Gómez Gordo. "Villarejo era muy puntilloso, pues "pasaba hasta el ticket del aparcamiento, que eran 4 euros o así". Los tres han sido acusados en Kitchen, aunque finalmente García Castaño fue exonerado por problemas de salud.

Tal y como informó esta redacción, el que fuera jefe de la Comisaría General de Información (CGI) del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) Enrique Barón reveló que uno de los cabecillas del clan policial, el ex comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, alias 'El Gordo' o 'Big', percibió "al margen" del conducto oficial fondos reservados. Así lo explicó en su declaración como testigo este alto mando policial, quien respondió de esta forma al mostrarle la Abogacía del Estado un recibí de 8.000 euros cobrado por su subalterno. Este dinero procedía de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) encabezada por Eugenio Pino.

El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, uno de los acusados, declaró que De los Cobos era el responsable de la contabilidad de los fondos reservados y de verificar su destino, si bien este coronel negó en instrucción que estuviese al tanto del pago con fondos reservados de la operación Kitchen al no tener información sobre los confidentes.

El sacerdote Silverio Nieto

Previamente, ha declarado el sacerdote Silverio Nieto, que es también juez, que ha explicado que el exministro Jorge Fernández Díaz le envió, por su condición de religioso, diferentes mensajes que le "sorprendieron", pues estaba sufriendo "una situación de desasosiego y de preocupación, que le iba a afectar a su vida profesional y familiar y se encontraba desamparado".

El sacerdote Silverio Nieto, a su llegada este martes a la Audiencia Nacional / Rodrigo Jimenez / EFE

Preguntado por el letrado del PSOE sobre si habría desarrollado una labor de mediación entre Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez, cuando ellos mantenían opiniones encontradas sobre la responsabilidad de la Kitchen, Silverio Nieto lo ha rechazado: "En ningún caso. No se trata de ningún sobreaviso, sino de un reenvío", ha zanjadom para reconocer que había reenviado los mensajes que le llegaron de los acusados.