Sumar ofrece a Junts bonificar a propietarios afectados por la prórroga de contratos y bajar el IVA para autónomos a cambio de salvar el decreto

A 24 horas de que el Congreso tumbre previsiblemente el decreto de vivienda por el rechazo de Junts, PP y Vox, Sumar hace un último intento por salvar la prórroga de los contratos de alquiler. El socio minoritario de Gobierno ignora el portazo de Carles Puigdemont a la medida y asegura que los posconvergentes han puesto sobre la mesa "condiciones" que Sumar está dispuesto a aceptar, como son la bonificación a los propietarios afectados por esta prórroga y la reducción del IVA franquiciado a los autónomos.

El ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, lanzó esta oferta este lunes en rueda de prensa, aunque la realidad es que estas medidas dependerán en realidad del plácet del PSOE. "Queremos hacer un llamamiento tanto a Junts como al Partido Socialista a que hagamos posible esa convalidación mañana, a que transitemos estas cuestiones que Junts ha puesto encima de la mesa para que mañana no decaiga", consideró el dirigente.

En este punto, pasó a relatar lo que llegó a definir como "condiciones". "La primera es bonificaciones a los propietarios afectados por la prórroga y en segundo lugar la cuestión que han hecho pública otras veces, la del IVA franquiciado que es una rebaja del IVA para los pequeños autónomos", señaló.

"Y hoy quiero decir que estas dos cuestiones no deben ser un obstáculo para la convalidación del decreto de mañana", continuó Urtasun, que admitió que "las bonificaciones no son nuestro modelo, pero en un marco de la prórroga y para hacer posible la prórroga, estamos dispuestos a transitarlas".

El Ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, también planteó estas dos medidas en una entrevista en TVE este lunes. "Nosotros esperamos que tanto Junts como el PSOE tengan voluntad suficiente para en el tiempo que nos queda esbozar ese acuerdo y que pueda salir adelante la medida", defendió, asegurando que aún hay opciones para salvar el decreto.

El pasado marzo, poco antes de la votación del decreto del escudo social, Junts ya exigió eximir a los autónomos de bajos ingresos de tener que retener y devengar el IVA de sus facturas, y el Gobierno se comprometió a trasponer a la legislación española la Directiva Europea que así lo dispone.

"Deben hacer público lo que a nosotros ya nos han dicho en privado, que es que quieren transponer esta Directiva y, por tanto, efectivamente, que los autónomos, sobre todo los pequeños autónomos, los de nueva creación, estos que dan servicios personales, tengan algo más de aire en este momento", defendió la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, en una entrevista en TV3, donde insistió en que esta medida está en una Directiva europea y que España es "el único país de la Unión Europea que no está aplicando esta ley europea y por eso se les ha llevado a los juzgados".

Bolaños: "El Gobierno está trabajando"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha confirmado que "por supuesto" que "el Gobierno en su conjunto" está trabajando "para tener los apoyos necesarios para aprobar el decreto del alquiler en el Congreso de los Diputados, no solo los ministros de Sumar, sino también los del PSOE.

En las últimas semanas, desde Sumar han hecho numerosos llamamientos al ala socialista del Gobierno para implicarse en las negociaciones del decreto de vivienda, criticando la falta de interés de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, del PSOE, que en enero cuestionó la falta de seguridad jurídica de la prórroga del alquiler.

El debate que introduce este decreto, según Bolaños, es "dónde coloca cada cual su prioridad, nacional o no". "La prioridad del Giobierno es defender el acceso a la vivienda a un precio razonable a las familias españolas", ha asegurado. Enfrente, se ha preguntado "cuál es la prioridad de la derecha", y si es "proteger a los fondos buitre o a los grandes tenedores". "Mañana lo veremos", ha remachado.

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