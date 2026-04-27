El tribunal decide hoy si Jordi Pujol está en condiciones de declarar en el juicio por la fortuna oculta en Andorra

A las 9.30 horas. Es la hora a la que el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley, de 95 años, debe comparecer ante el tribunal de la Audiencia Nacional que lo juzga a él, a su familia y a varios empresarios por la fortuna oculta en Andorra. Los magistrados tendrán que valorar el estado de salud del exmandatario catalán para determinar si reúne las condiciones físicas y cognitivas necesarias para ser interrogado y si dispone de capacidad para poder defenderse de los delitos que se le atribuyen: asociación ilícita y blanqueo de capitales, por los que se enfrenta a nueve años de cárcel.

El tribunal presidido por José Ricardo de Prada decidió la semana pasada convocar al expresidente catalán media hora antes del inicio de la sesión en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, con el objetivo de que sea examinado por uno de los médicos forenses. Este deberá determinar, a partir del examen al que lo someta y de la documentación que el acusado quiera aportar, si está en condiciones de responder por los hechos por los que está acusado. Si lo está, comenzará su interrogatorio; si no lo está, podría incluso quedar eximido de declarar o de responsabilidad penal por “demencia sobrevenida”, al igual que ocurrió, en 2021, con su esposa, Marta Ferrusola, ya fallecida.

Decisión aplazada

Antes de comenzar el juicio, el pasado mes de noviembre, los forenses judiciales de Barcelona examinaron al expresidente y determinaron que no estaba “en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio, ni dispone de la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera autosuficiente”. Pese a esta conclusión, la Audiencia Nacional decidió citarlo por videoconferencia para la primera sesión. El tribunal, tras la exposición de los forenses ese día y después de hablar con Jordi Pujol Soley, aplazó su decisión definitiva al respecto.

El presidente del tribunal quiso aclarar el viernes que el motivo por el que ha decidido obligarlo a desplazarse a Madrid no es “estigmatizarle”, sino que obedece a la necesidad de no caer en “edadismo” alguno y de poder comprobar directamente si está en disposición de responder por los hechos por los que está acusado. Jaume Padrós, médico personal de Pujol, afirmó ese mismo día que le parece “cruel” obligarlo a viajar a Madrid para acudir presencialmente a la Audiencia Nacional pese a su estado de salud.