Feijóo atribuye a la "política energética ideologizada" de Sánchez el apagón del que se cumple un año
El líder del PP culpa al Gobierno y a las ministras de Transición Ecológica Aagesen y Ribera por el colapso eléctrico de abril de 2025
El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, modificó su agenda habitual este lunes para, en lugar de presidir en Génova la reunión ordinaria del Comité de Dirección de su partido, acudir al Congreso de los Diputados, un día antes del inicio del pleno semanal, e inaugurar en la sala Constitucional la jornada "A un año del gran apagón", organizada por el Grupo Popular ante el primer aniversario, que se cumple este martes, del gran apagón.
El líder de la oposición reiteró sus argumentos culpando del mismo al Gobierno, y en concreto tanto a Pedro Sánchez como a sus dos últimas ministras de Transición Ecológica, Sara Aagesen y la hoy vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, sin olvidarse de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, en su día ministra en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. "El colapso del sistema eléctrico el 28 de abril de 2025 fue el resultado directo de una política energética ideologizada, desconectada de las leyes de la física y profundamente irresponsable", sentenció Feijóo.
A su juicio, Sánchez, Aagesen, Ribera y Corredor son “responsables del gran apagón”: “Ninguno de ellos debería seguir en su cargo y ninguno ha asumido la menor responsabilidad”, al tiempo que acusó al Gobierno de hacer “luz de gas” con el apagón después de que, en un año, no haya asumido ninguna responsabilidad y solo haber aportado “confusión, mentiras e insultos”.
Núñez Feijóo se preguntó cuánto ha costado al Estado el "gran apagón" y la "operación reforzada" puesta en marcha por Red Eléctrica para que no vuelva a ocurrir y sitúa el coste del consumidor en cerca de 1.000 millones de euros y de 40 euros más por hogar.
Noticia en elaboración.
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