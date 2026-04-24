Extremadura
La toma de posesión de María Guardiola sella hoy el fin del bloqueo en Extremadura
Tras superar los meses más difíciles de su trayectoria política, la líder del PP jurará el cargo en el Anfiteatro Romano con Vox ya dentro del nuevo gobierno
Rocío Entonado Arias
En la arena donde hace más de 2.000 años se escenificaban combates de fieras y el poder se exhibía ante la mirada pública, María Guardiola celebrará la victoria de su propia batalla. La presidenta electa de la Junta de Extremadura jurará el cargo este viernes en el Anfiteatro Romano de Mérida, en el que será el acto inaugural de la XII Legislatura y la escenificación que pone fin a cuatro meses de un bloqueo inédito en la región.
Tras el pacto PP-Vox que ha facilitado la investidura, el siguiente paso será la configuración del nuevo gobierno de coalición. La estructura orgánica básica de la Junta de Extremadura se recogerá en un decreto que podría publicarse este sábado, mientras que los nuevos titulares de las consejerías se conocerán previsiblemente la próxima semana.
El nuevo gobierno
Por el momento, solo ha trascendido que Vox, con Óscar Fernández al frente, gestionará la Vicepresidencia de Desregulación, Familia y Servicios Sociales. También la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural recaerá en la formación.
En 2023, Guardiola juró el cargo en la nave principal del Museo Nacional de Arte Romano (MNAR), en una ceremonia sobria ante alrededor de 500 invitados. Fue el mismo emplazamiento que había elegido José Antonio Monago en 2011, no exento entonces de polémica ya que las tomas de posesión de los expresidentes socialistas Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara habían sido siempre actos sencillos en la Asamblea. En el MNAR, Guardiola se convertía en la primera mujer en presidir la Junta y emulaba también esa primera legislatura histórica del PP en Extremadura.
Un marco simbólico
Ahora, el Anfiteatro Romano le permitirá envolver el inicio de su nuevo mandato en una imagen de autoridad, solemnidad y relato histórico, después de los meses más difíciles de su etapa al frente de la Junta. La ruptura con Vox, el bloqueo de la investidura y el acuerdo final han devuelto a la dirigente popular al mismo punto de partida, aunque en condiciones mucho más exigentes: un gobierno compartido con el socio al que primero rechazó y después ha terminado incorporando al Ejecutivo.
Será la primera vez que el monumento romano, escenario hoy de recreaciones de luchas de gladiadores y del Via Crucis de la Semana Santa emeritense, acoja una ceremonia de este tipo. El acto arrancará a las 19.30 horas con la presencia de autoridades y representantes institucionales. Pero el peso de la ceremonia no está solo en el lugar elegido, sino en el momento en que se celebra.
Guardiola llegará a la jura después de los meses más difíciles de su trayectoria política, obligada a rehacer su mayoría, a aceptar la entrada de Vox en el Gobierno y a defender un acuerdo que ha desatado una fuerte controversia por la llamada «prioridad nacional», incorporada al texto para el acceso a ayudas, prestaciones públicas, vivienda protegida y alquiler social.
- Identificado el conductor del atropello mortal en Pontevedra, al que investigan por un homicidio imprudente
- Extranjeras de Vigo, tras solicitar su regularización: «Estamos emocionadas, es la oportunidad que estábamos esperando»
- Una decena de detenidos en un operativo contra el narcotráfico en Arousa
- Muere atropellado un hombre de 48 años en la PO-531 en Pontevedra y el vehículo se da a la fuga
- Herido muy grave un motorista en Vilanova
- Muere el policía nacional Nazario Luis Rodríguez Costa, destinado en Salvaterra y antes en la comisaría de Vigo
- Laureano, el residente que cultiva el huerto y cuida el jardín del geriátrico: «Aquí sinto paz e pasa o tempo»
- De profesor nominado a Mejor Docente a suspender la oposición: el TSXG ratifica su 4,9