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Juicio por el caso Kitchen

Sánchez exige al PP que asuma su responsabilidad en el caso Kitchen y deje de proteger a Rajoy

El presidente del Gobierno reclama a los populares que no se desmarquen de la 'operación Kitchen' y asuman su responsabilidad

Sánchez exige al PP que asuma su responsabilidad en el caso Kitchen y deje de proteger a Rajoy

Sánchez exige al PP que asuma su responsabilidad en el caso Kitchen y deje de proteger a Rajoy

Sara Fernández García / PI STUDIO | FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

EFE

NICOSIA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado este viernes al Partido Popular a asumir su responsabilidad por la 'operación Kitchen' en vez de desmarcarse de ella y de amparar y respaldar al exjefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

Sánchez se ha referido al juicio por el 'caso Kitchen' en declaraciones a los periodistas a su llegada a la segunda jornada de cumbre informal de la Unión Europea que reúne durante dos días en Chipre a los líderes de los Veintisiete.

Rajoy negó este jueves en el juicio por el 'caso Kitchen' que existiera una "operación política" contra el extesorero del PP Luis Bárcenas o que partiese del Ministerio del Interior, y desmintió su acusación de que triturara la última hoja de la contabilidad B del partido.

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Al pedirle su opinión por la actitud del PP ante este caso, Sánchez le ha pedido que asuma su responsabilidad y no se desmarque de este asunto, a la vez que le ha instado a no amparar al expresidente del Gobierno.

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