Juicio a los Pujol
Los peritos de Hacienda concluyen sus informes y se da vía libre a la declaración del expresidente Jordi Pujol y sus hijos
El próximo lunes el tribunal examinara el estado de salud del exmandatario para determinar si puede declarar
El foco está puesto en el lunes, cuando el tribunal de la Audiencia Nacional examinará al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley para determinar si está o no en condiciones de declarar y de defenderse de las acusaciones formuladas por el fiscal contra él: asociación ilícita y blanqueo de capitales. Después serán interrogados sus hijos y el resto de los acusados. Este viernes, sin embargo, también hay sesión y está previsto que declaren más peritos. Estos expertos explicarán los detalles y las conclusiones de sus informes sobre la fortuna de la familia oculta en Andorra, que no fue regularizada ante la Hacienda española hasta 2014.
La mayoría de las operaciones bajo sospecha las realizó el primogénito del expresidente, Jordi Pujol Ferrusola, que es el acusado para el que se solicita la pena de prisión más alta, en concreto 29 años. Los peritos continuarán escrutando sus negocios, desarrollados no solo en España, sino también en México y Gabón. La Fiscalía sostiene que se trata de contrataciones simuladas para camuflar comisiones presuntamente ilegales pagadas por determinadas constructoras a cambio de obra pública. La acusación pública también sostiene que existen préstamos inexistentes para justificar movimientos de fondos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Laureano, el residente que cultiva el huerto y cuida el jardín del geriátrico: «Aquí sinto paz e pasa o tempo»
- Herido muy grave un motorista en Vilanova
- Cinco psicólogos empiezan a pasar consulta en centros de salud y serán 29 en 2030 para cubrir toda el área de Vigo
- Un ourensano intenta pasar la ITV con un coche y una caravana vinculados a una estafa sufrida por un riojano
- Ya en vigor: los propietarios gallegos no pueden exigir dos meses de fianza por el alquiler de una vivienda
- Envían a prisión al camionero que causó el atropello mortal en Pontevedra y no se paró
- El armador vigués del «Simione», interceptado con casi 3.000 kilos de cocaína: «No hay nada que me enlace con la droga»
- La vía verde más grande de Galicia: 28 kilómetros de recorrido e ideal para los ciclistas