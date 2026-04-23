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Cospedal admite que se reunió con Villarejo, pero matiza: "Yo le hice preguntas, no encargos, son cosas distintas"

Cospedal admite que se reunió con Villarejo, pero matiza: "Yo le hice preguntas, no encargos, son cosas distintas"

Sara Fernández

Cospedal admite que se reunió con Villarejo, pero matiza: "Yo le hice preguntas, no encargos, son cosas distintas"

Sara Fernández

Sara Fernández García / PI STUDIO

MADRID
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El juicio de la Audiencia Nacional (AN) sobre la 'Operación Kitchen' afronta las testificales más esperadas del proceso en su tercera semana, entre las que destacan las declaraciones de expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el extesorero del PP Luis Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, o la ex secretaria general de los 'populares y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

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