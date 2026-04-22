López del Hierro reconoce que presentó a Villarejo y Cospedal en Génova 13: "A mi mujer le pareció bien"

El empresario Ignacio López del Hierro, exmarido de la que fuera presidenta de Castilla-La Mancha y ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha reconocido este miércoles en el juicio de Kitchen que se celebra en la Audiencia Nacional que presentó "una vez" al comisario José Manuel Villarejo y Cospedal en la sede del PP nacional en la Calle de Génova 13, de Madrid: "Me dijo que quería conocer a mi mujer y ella no puso inconveniente. [...] A mi mujer le pareció bien", ha contestado a preguntas de la abogada Gloria de Pascual del PSOE.

Sin embargo, el empresario ha negado cualquier irregularidad en esta y otras conversaciones con el comisario jubilado, a quien conoce "desde mediados de los años 90". Al ser preguntado sobre sus vínculos con el chófer de Luis Bárcenas, López del Hierro ha negado cualquier vínculo: "El señor Villarejo nunca me habló del señor Sergio Ríos", ha contestado, para asegurar después que todos los hechos los conoce "por la prensa", y que Villarejo "nunca le habló del señor Andrés Gómez Gordo", quien según las pesquisas ayudó a captar al conductor del extesorero del PP.

La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha insistido en varias ocasiones en que López del Hierro, al haber sido investigado en la causa, y haber sido cónyuge de Cospedal, podía no contestar las preguntas de la letrada del PSOE. De hecho la magistrada ha ffrenado el interrogatorio de la letrada De Pascual en varias ocasiones. En una de ellas ha negado que se pudieran escuchar unos audios con conversaciones entre José Luis Olivera, Juan Cotino y Villarejo: "Tiene la condición de investigado, pues su causa ha sido sobreseída de manera provisional, no tiene la condición de acusado", ha zanjado la magistrada.

Palacios también censuró a la abogada de los socialistas cuando esta interperló a López del Hierro sobre el caso Gürtel: "Aquí no es está juzgando la la Gürtel", ha dicho, para después completar que tampoco al PP: "Aquí no se está enjuiciando al Partido Popular".

Ignacio López del Hierro, exmarido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, al llegar al juicio por el caso Kitchen, en la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

El inspector de Policía que lideró la investigación del caso, Gonzalo Fraga, explicó en su declaración de más de 12 horas que el comisario jubilado informaba de sus actividades parapoliciales sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas a la secretaria general del PP y al que entonces era su pareja, Ignacio López del Hierro: "Hay una dación de cuentas. [...] Es una dinámica constante", especificó el agente de Asuntos Internos Gonzalo Fraga.

Agendas de Villarejo

El contenido de las agendas de Villarejo, que refrendan todos los audios conocidos hasta el momento, señalan que la actuación contra Bárcenas se comunicaba de forma directa o indirecta a Cospedal. El inspector Fraga lo definió en el juicio como una continua "dación de cuentas" a la número dos del PP, pero también a su entonces marido, Ignacio López del Hierro: "Aviso sobre contacto con Sergio. Él se encarga de hablar con Andrés Gordo", escribió Villarejo, en alusión a uno de los acusados, el comisario Andrés Gómez Gordo, quien fue contactado por el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, alias "el cocinero", que fue captado como confidente por el clan parapolicial a cambio del pago de 2.000 euros mensuales procedentes de los fondos reservados del Ministerio del Interior.

La acusación contra López del Hierro fue archivada pese a las anotaciones de 2009 del comisario José Manuel Villarejo en las que le alertaba de las detenciones y actuaciones policiales que el juez Baltasar Garzón había ordenado en el marco de la operación Gürtel contra cargos, empleados y colaboradores del PP. Para los magistrados no eran indicios suficientes para que se le siguiera investigando, como reclamaba la Fiscalía Anticorrupción, la supuesta implicación de la expresidenta de Castilla-La Mancha en el espionaje del extesorero del PP Luis Bárcenas.

Policía Judicial

Asimismo, en el juicio ha declarado el ex comisario general de Policía Judicial José García Losada, quien también ha negado que su unidad hubiera reclamado ayuda a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía encabezada por Eugenio Pino, uno de los diez acusados. Tampoco recibieron de los investigados información sobre la captación de un confidente, en alusión al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos.

Al ser preguntado si en la UDEF se le comentó la necesidad de hacer seguimientos a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, este comisario jubilado ha sido categórico: "Nunca. Sí me gustaría dejar claro un tema, sobre todo para salvar la imagen de la Comisaría General de Policía Judicial y de las unidades de Policía Judicial. En este caso el grupo que llevaba esa investigación, la Gürtel y papeles de Bárcenas, actuaban como comisionados judiciales, designados por el juez de instrucción como tal. Con lo cual sería absurdo pensar en otra alternativa", ha zanjado.

No recibió notas de Villarejo

Tampoco recibió ninguna de las notas informativas que Villarejo elaboró sobre Bárcenas: "Yo le puedo garantizar que toda la información que surgió de a partir del tronco madre de la Gürtel venía muy canalizada por la UDEF y por la Brigada de Blanqueo de Capitales", ha completado.

De esta forma, es el segundo alto mando de la Policía que niega que Villarejo ayudara a las pesquisas oficiales,, pues el comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Manuel Vázquez López, que en 2013 era el superior del inspector de Policía que investigó la Gürtel, Manuel Morocho, negó el pasado martes que le hubieran informado de la operación parapolicial contra Bárcenas. "Nada sabíamos", dijo.