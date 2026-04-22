Este viernes
El juez obliga a Mouliaá a comparecer por las calumnias contra Errejón al rechazar su última "estratagema"
El exportavoz parlamentario de Sumar considera que el último cambio de abogado de la actriz forma parte de una "burda y fraudulenta estratagema procesal [...] auxiliada por determinadas personas para instrumentalizarla" y dilatar el procedimiento
La actriz Elisa Mouliaá no ha conseguido anular su próxima declaración ante el juez por el delito de calumnias que le imputa el exportavoz parlamentario de Sumar Iñigo Errejón, quien considera que su última petición de aplazamiento, alegando un cambio de abogado, forma parte de una "burda y fraudulenta estratagema procesal", en la que "auxiliada por determinadas personas para instrumentalizarla" el objetivo es dilatar el procedimiento y no comparecer judicialmente ante el instructor".
En un escrito, Errejón llegaba a pedir al juez Arturo Zamarriego, al que ha correspondido la querella que presentó contra la mujer que le denunció por abuso sexual, que adopte "las medidas oportunas para hacer comparecer judicialmente a la señora Mouliaá el próximo 24" de abril, "incluso de forma coercitiva, si fuera necesario, a la vista de las expresas y públicas intenciones de la querellada de no comparecer al llamamiento judicial de esa fecha ni de cualquier otra que señale este órgano".
Además, insiste en que se libre oficio a la Policía Judicial para que realice las comprobaciones oportunas en relación con la supuesta intervención quirúrgica del que hasta ahora era su abogado Alfredo Arrién, Paredes, el pasado 27 de marzo, para verificar si los datos que figuran en el justificante médico aportado son reales o no, y que motivaron la suspensión de las declaraciones señaladas para el mismo día".
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