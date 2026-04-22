Causa judicial
Illa defiende a su jefe de gabinete y dice que solo lo cesaría si tuviera "evidencias" de que ha vulnerado la ley
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Sara González
El president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, conocía desde hace "unas semanas" que su jefe de gabinete, Eduard Rivas, estaba siendo investigado en la causa abierta por malversación de caudales a la Fundación para la Inclusión Laboral (FIL) de Esparreguera. Así lo ha asegurado en una entrevista en Onda Cero en la que, por primera vez, ha defendido en primera persona a su asesor y reafirmado su "plena confianza" en que la situación judicial se resolverá a su favor. Solo estaría dispuesto a cesarlo, ha advertido, en caso de que tuviera "evidencias" de que ha vulnerado la ley. Si se diera esta circunstancia, ha anticipado, entonces sí que actuaría "con contundencia".
Illa ha recordado que el alcalde de Esparreguera, cargo que ostentó Rivas hasta 2024, es miembro del patronato de dicha fundación de inserción laboral y que la causa se circunscribe a esta entidad con mayoría privada. "Tiene mi confianza, su actitud es la correcta. Tengo estándares muy estrictos de comportamiento ético, pero aplico también criterios de justicia y está haciendo lo que tiene que hacer, que es colaborar", ha sostenido el president, que ha recordado que la causa es secreta pero que Rivas "no ha ocultado nada".
Esos estándares "estrictos", ha concretado, se traducen en que si alguien "no cumple con sus obligaciones" y vulnera la ley, entonces sí que sería "apartada del equipo", un escenario que considera que no aplica a la situación de su jefe de gabinete en estos momentos. Ha dicho, además, conocer bien personalmente a su asesor. Sin embargo, el periodista Carlos Alsina le ha recordado que también Santos Cerdán y José Luis Ábalos fueron defendidos como personas de confianza en el PSOE. "Y se ha actuado con contundencia y prontitud apartándolos de la formación", ha espetado Illa.
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