PROCEDIMIENTO
La Fiscalía recurre el auto del juez Peinado y pide archivar la causa contra Begoña Gómez
El Ministerio Fiscal considera que no existen indicios de delito y solicita el archivo de las actuaciones contra la esposa de Pedro Sánchez y los otros dos investigados
EFE
Madrid
La Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid el auto del juez Juan Carlos Peinado en el que proponía juzgar a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por cuatro delitos, y ha vuelto a solicitar que se archive la causa contra ella y contra los otros dos investigados en la causa.
Según informa en un comunicado, el Ministerio Público ha interpuesto este recurso en el que solicita el sobreseimiento de las actuaciones, al no apreciar delito, para Begoña Gómez, la asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, como ha venido defendiendo a lo largo de todo el proceso.
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