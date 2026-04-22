Sumar señala a Yolanda Díaz por dinamitar la negociación con Junts que condena el decreto de vivienda: “Les ha dado la excusa”

Yolanda Díaz echa por tierra las opciones de que salga adelante el decreto de vivienda impulsado por Sumar. Las palabras de la vicepresidenta, que acusó a Junts de "racista" y "clasista" a los posconvergentes, provocaron un choque de trenes sin precedentes con Junts, que anunció la suspensión de relaciones con el socio minoritario de Gobierno hasta obtener una disculpas. En la coalición de izquierdas no dan por perdido el decreto pero sí asumen que esta ruptura dificulta extremadamente la posibilidad de lograr mayoría en la votación del próximo martes 28 de abril y ocultan cada vez menos cierta irritación hacia Díaz por torpedear unas conversaciones que, aseguran, ya estaban en marcha. "Les ha dado la excusa perfecta", resume uno de sus dirigentes.

Si en 2023 Yolanda Díaz logró aunar al espacio progresista bajo su liderazgo en una misma papeleta, ahora es percibida entre los suyos propios como alguien que va por libre y no siempre atiende a las estrategias acordadas por los partidos. En el caso del decreto de vivienda, la vicepresidenta se saltó una de las directrices que se habían trasladado internamente, por la que pidieron expresamente a los dirigentes de Sumar evitar cualquier confrontación con Junts. "De todo, menos atacarles", vienen a explicar fuentes conocedoras de estas directrices. Fue el propio Ernest Urtasun, uno de los negociadores del decreto de vivienda junto a Pablo Bustinduy, uno de los que hizo esta petición entre los suyos. "Si quieres negociar, no puedes insultar", era el razonamiento que también trasladaban desde el Ministerio de Derechos Sociales.

Era la apuesta de Sumar, que durante tres semanas había evitado siquiera mencionar a Junts con el planteamiento de que "no sirve presionarles públicamente", a sabiendas de que esto podría ser contraproducente y provocar una sobrereacción de los de Puigdemont, como finalmente ha sucedido. Discreción y negociación eran las dos consignas que mantenían en el ala minoritaria de la coalición, donde llegaron a intercambiar mensajes y propuestas con los posconvergentes sobre el decreto de vivienda, según fuentes del ala minoritaria del Gobierno.

La coalición de izquierdas llevó a rajatabla este pacto de no agresión hacia el partido independentista. Y todo, a pesar de que Yolanda Díaz estuvo a punto de hacer descarrilar cualquier opción desde el primer minuto. El decreto de vivienda se aprobó in extremis, y tras un órdago sin precedentes de Sumar en el Consejo de Ministros del pasado 20 de marzo, cuando se negaron a entrar en la reunión para aprobar el escudo social a menos que se incluyese su propuesta de prorrogar los contratos de alquiler. El pulso retrasó más de dos horas el inicio de la cita, que finalmente se saldó con un pacto entre PSOE y Sumar para aprobar un decreto por separado con medidas de vivienda.

El lunes siguiente, 23 de marzo, Díaz concedió una entrevista en RNE donde cargó abiertamente contra Junts. "El proyecto de las tres derechas, PP, Vox y Junts, no solo es racista sino que es clasista", defendió entonces la vicepresidenta segunda, apenas tres días después de que Sumar lograse alumbrar el polémico decreto de vivienda.

Aquel exabrupto no tuvo mayores consecuencias y la coalición de izquierdas anunció una ronda de contactos con los partidos para sondear su apoyo, bajo la premisa de evitar toda confrontación con Junts. Sumar puso toda la presión en el PP, a quien se ha esforzado en culpar de una eventual caída del decreto, mientras descargaba la responsabilidad de Puigdemont, al considerar que la presión por la situación de la vivienda en Catlaunya podría obligarles finalmente dar su brazo a torcer.

El propio Urtsaun y el diputado de los Comuns Gerardo Pisarello -dos de las personas que han mantenido canal abierto con los posconvergentes- defendieron la semana pasada en una reunión del grupo parlamentario la abstención de Sumar a la ley de Junts para prohibir el burka, en lo que pretendía ser una señal de acercamiento. Pero la falta de consenso y la falta de garantías de que sirviera para avanzar con el proceso llevaron a descartar esta idea.

Y cuando los canales estaban abiertos con Junts, según Sumar, Yolanda Díaz reincidió. El pasado jueves, la dirigente volvió a dar otra entrevista, esta vez en Onda Cero, donde fue preguntada por sus consideraciones sobre los posconvergentes. Y lejos de rebajar, la gallega se reafirmó en sus palabras. "Describe con gran claridad a Junts como un proyecto racista", le inquiría el periodista Carlos Alsina, que fue interrumpido por la propia vicepresidenta: "y clasista", se reiteró Díaz, que aseguró que "siempre" había tenido esa consideración del partido. "Definir a Junts como progresista, yo en mi vida he dicho ni hecho esto jamás", defendió.

Aquellas palabras cayeron como una bomba de relojería en las filas de Junts y fue el propio Puigdemont el que replicó, equiparando a la vicepresidenta con Donald Trump, mientras el partido trasladaba la ruptura de relaciones con Sumar hasta que emitieran una disculpas. Una situación que, admiten en el socio minoritario de Gobierno, hace "muy difícil" las opciones de convalidar el decreto.

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Fuentes de Sumar en el Gobierno apuntan a que la propia Díaz es consciente de que sus palabras "no han ayudado" al entendimiento, aunque no cree que sea determinante. Aunque públicamente la coalición de izquierdas mantiene que aún hay opciones de sacarlo adelante y aseguran que las conversaciones continúan con los ponconvergentes -rechazando la suspensión que anunció Junts-, lo cierto es que el optimismo mengua en privado y lo que hace unos días observaban como una opción real, tiene ahora tintes de ser una esperanza remota.