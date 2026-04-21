Turno en el juicio de Kitchen para el notario que fue acusado de un chivatazo al 'número dos' de Fernández Díaz

El juicio de la operación Kitchen llega en su octava sesión, tras la declaración del extesorero del PP Luis Bárcenas, de su mujer, Rosalía Iglesias, y del letrado Javier Gómez de Liaño, al turno como testigo del notario Alberto Vela Rubio-Navarro, que fue acusado en un primer momento de haber alertado al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez de que se le estaba investigando por el espionaje al extesorero del Partido Popular.

Sin embargo, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mahón (Menorca), Daniel García del Mar, acordó el sobreseimiento libre, que equivale a causa juzgada, de la acusación que había abierto a instancias del entonces magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que había deducido testimonio al juzgado balear al considerar que había “indicios suficientes” para acusarle de un delito de descubrimiento o revelación de secretos.

Luis Bárcenas. Juicio del caso kitchen en la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

Tanto el juez de Mahón como la Fiscalía desmontaron la opinión de García Castellón, que defendía que el notario había alertado a Martínez de que la Policía había reclamado unas actas notariales en las que se reflejaban supuestos mensajes sobre el caso Kitchen del exministro Jorge Fernández Díaz.

Rajoy, Cospedal y Zoido

La declaración del notario y la del agente de Policía José Manuel Benavides, que fue secretario general de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) entre 2006 y septiembre de 2013, están previstas para este martes por la tarde, dos días antes de la presencia en el juicio, también como testigos, del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y del exministro del Interior Juan Ignacio Zoido.

El testimonio de Rajoy se producirá después de que Bárcenas asegurara que ordenó a un preso que borrara una grabación en la que había comunicado al expresidente del Gobierno que el partido disponía de una caja 'b' y que le entregaba el dinero sobrante.

Gonzalo Fraga

Asimismo, el inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos que investigó la operación Kitchen, Gonzalo Fraga, confirmó en el juicio la existencia de "diarios, agendas, audios y mensajes" que confirman la actuación parapolicial de la cúpula del Ministerio del Interior para sustraerle al extesorero del PP Luis Bárcenas "los papeles que comprometían al presidente Mariano Rajoy". Así se expresó el funcionario policial, que especificó que la trama parapolicial llamaba al expresidente del Gobierno con los motes de "el asturiano" o "el barbas".

"Si nos vamos a los diarios del señor Villarejo, esto está narrado con pelos y señales, con mucho detalle", afirmó el investigador policial para argumentar así el supuesto "control exhaustivo" de la cúpula de Interior sobre el extesorero del PP, incluso cuando fue recluido en prisión de forma preventiva por orden del juez que investigó el caso Gürtel, Pablo Ruz.