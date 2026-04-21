JUICIO KITCHEN
El jefe de la UDEF que investigó Gürtel niega que le informaran de la operación de Villarejo contra Bárcenas: "Nada sabíamos"
Este miércoles declaran en la Audiencia Nacional en el juicio por el acoso y espionaje a Luis Bárcenas el letrado Javier Iglesias, que se reunió con el extesorero en prisión, y el empresario Ignacio López del Hierro, a quien Villarejo avisó del "contacto" con el chófer Sergio Ríos
El comisario jefe de la UDEF Manuel Vázquez López, que en 2013 era el superior del inspector de Policía que investigó la Gürtel, Manuel Morocho, ha negado este martes en el juicio de la Kitchen que le hubieran informado de la operación parapolicial que lideró el comisario José Manuel Villarejo contra el extesorero del PP Luis Bárcenas. "Nada sabíamos".
Tampoco la UDEF reclamó, ha continuado, que la Dirección Adjunta Operativa (DAO), entonces liderada por el comisario Eugenio Pino, le prestara ninguna ayuda a su unidad, que lideraba el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz para investigar el caso Gürtel, en el que estaba imputado el extesorero del PP.
En el mismo sentido, no se le dio cuenta de este supuesto apoyo, como lo considera la defensa de Villarejo: "No se nos notificó nada", ha insistido Vázquez López, quien después también negó que se le diera información de que el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, estaba facilitando información sobre el extesorero del PP.
Rosalía Iglesias
Y al ser preguntado sobre los seguimientos que realizó la Kitchen a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, el comisario jefe de la UDEF en 2013 ha especificado: "La única noticia que puede concordar con lo que estamos tratando es que cuando toma posesión en octubre de 2013 el comisario general de Policía Judicial [José Santiago Sánchez Aparicio] este me comenta un día si sabíamos algo de una operación de Inteligencia que llevaba la DAO en el entorno de Bárcenas y yo le contesto que no".
Este miércoles declaran en la Audiencia Nacional por el acoso y espionaje a Luis Bárcenas el letrado Javier Iglesias, que se reunió con el extesorero en prisión, y el empresario Ignacio López del Hierro, a quien Villarejo avisó, según las agendas del comisario, del "contacto" con el chófer Sergio Ríos.
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