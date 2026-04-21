"Estamos todos desbordados": los 'whatsapps' de una jefa de Emergencias valenciana constatan el caos en plena dana

"Estamos todos desbordados, a ver qué puede hacerse". Es la respuesta que dio la jefa de servicio de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Inmaculada Piles, en plena danaante las dificultades que se vivían en municipios como Picanya, que le trasladó la jefa de Protección Civil del Gobierno. Los 'whatsapps' aportados por esta a la investigación sobre la gestión de la emergencia evidencian las complicaciones a las que tuvieron que hacer frente los responsables y técnicos en las horas clave de la catástrofe.

La jefa de Protección Civil del Gobierno, que pasó a testificar este lunes, estaba conectada telemáticamente a la reunión del Cecopi. En la conversación de aquella tarde con la jefa de servicio de Emergencias, a las 19.42 horas, le reenvió un mensaje que alertaba de una llamada del alcalde de Picanya: "Cerca barranco Poyo, casas bajas y no puedensubir, dicen que 112 no les atiende".

"Inma, intentad responder a esto", le pidió la responsable del gobierno centralm quien le explicó que estaban en plena reunión del Cecopi y la Guardia Civil estaba "desbordada". Fue entonces, 25 minutos después, cuando Piles le respondió: "Porque estamos todos desbordados, a ver qué puede hacerse". "Ya lo sé, Inma, lo que se pueda", replicó la jefa de Protección Civil del Gobierno central.

La conversación aportada a la investigación revela las comunicaciones entre responsables de la emergencia en los momentos más complicados de aquel fatídico 29 de octubre. A esa hora, se estaba ultimando el mensaje de alerta masiva a la población a través del sistema ES Alert, que no llegó a los móviles hasta lsa 20.11 horas, cuando ya el agua anegaba decenas de municipios y, según ha constatado la jueza, buena parte de las víctimas ya habían fallecido como consecuencia de la riada.

La jefa de Protección Civil testificó este lunes que propuso el envío del ES-Alert a las 18.25 horas, una hora y media antes de que el SMS llegara a la ciudadanía. La testigo, explicó que una llamada desde la Delegación del Gobierno en Madrid le recordó la necesidad de activar la alerta y esta contactó con la jefa de Servicio de Emergencias: "Le dije que me habían recordado desde Madrid el tema de mandar el ES-Alert", declaró ante la magistrada. Según su testimonio, el Cecopi se retomó en torno a las 19.10 horas, momento en que Suárez comunicó que habían preparado un mensaje dirigido a los municipios aguas abajo de la presa de Forata, que presentaba riesgo de colapso.

Noticias relacionadas

La testigo también subrayó que en ningún momento se habló del barranco del Poyo como tal hasta pasadas las 20 horas, y se pronunció críticamente sobre el contenido del primer ES-Alert: señaló que "siempre" consideró que "el mensaje que debían mandar primero era el de indicar a la población que subiera a plantas altas", instrucción que no figuró en el SMS de las 20.11 horas sino en el enviado media hora después.