Felipe VI recibe en el Palacio Real al presidente portugués en su primer viaje al exterior

Felipe VI ha recibido este lunes en el Palacio Real al nuevo presidente de Portugal, el socialista António José Seguro, en la que constituye su primera visita oficial al extranjero desde que asumió el cargo, el pasado 9 de marzo. El gesto no es menor. Lisboa sitúa a España como destino prioritario en el arranque del mandato del dirigente, en un movimiento que busca dar continuidad a una relación bilateral que ambos países consideran estratégica.

Felipe VI y Seguro, dentro del Palacio Real, este lunes en Madrid. / Chema Moya / EFE

El encuentro, fijado al mediodía y seguido de un almuerzo oficial ofrecido por los Reyes, escenifica una sintonía institucional que trasciende el relevo en la jefatura del Estado portugués. Seguro, que llegó al poder tras imponerse con claridad en las elecciones presidenciales después de lograr apoyos prestados de los votantes conservadores para que se impusiera a la ultraderecha, ha querido marcar desde el inicio una línea de proximidad con Madrid, en línea con la tradicional cooperación ibérica. El dirigente ha hecho este desplazamiento acompañado de su esposa, Margarida Maldonado Freitas.

La elección de España como primer viaje exterior responde a la voluntad expresa de “consolidar y reforzar” los vínculos políticos, económicos y sociales entre ambos países, según trasladó la Presidencia portuguesa al anunciar la visita. A ese objetivo contribuye también la agenda paralela del mandatario luso, que incluye un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como con jóvenes portugueses que residen en España por motivos de trabajo o estudio.

El 9 de marzo, Felipe VI se desplazó a Lisboa para asistir a la toma de posesión de Seguro, en un gesto que subrayó la importancia que la Corona española otorga a la relación con el país vecino. En aquella ceremonia, el nuevo presidente portugués fijó el tono político de su mandato en clave ibérica: “Saludo a su majestad el rey Felipe VI; su presencia nos honra y fortalece los lazos de profunda amistad, cercanía y cooperación que unen a Portugal y España. Sé que ambos preferimos los caminos a las fronteras”.

La infanta Sofía, en Lisboa

Seguro ha sucedido en el cargo a Marcelo Rebelo de Sousa, conservador, una persona con la que el Monarca español ha trabado una amistad profunda. La Princesa de Asturias se estrenó, en julio de 2024, con un viaje a Lisboa su agenda internacional en solitario y la capital portuguesa es donde vive este curso la infanta Sofía.

Rebelo de Sousa también viajó a España nada más asumir el cargo, en 2016, aunque en su caso el primer desplazamiento al extranjero (17 de marzo) fue al Vaticano, para entrevistarse con el Papa Francisco, y ese mismo día se trasladó también a Madrid, donde se reunió con Felipe VI.