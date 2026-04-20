Marlaska pide "más firmeza" contra las 'narcolanchas' en la nueva Estrategia de Drogas de la UE

Los ministros españoles de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendieron este lunes en París la necesidad de reforzar la cooperación y el intercambio de información y buenas prácticas para hacer frente a la criminalidad organizada.

Ambos asistieron a la sexta reunión ministerial de la coalición europea C7, que reúne a siete países de la Unión Europea (Francia, España, Bélgica, Países Bajos, Italia, Alemania y Suecia) junto con la Comisión Europea, con el objetivo de reforzar los instrumentos comunes contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Durante su intervención, Grande-Marlaska subrayó que esta coalición, creada en 2021 con seis países y ampliada posteriormente a siete, ha permitido avanzar en la definición de planes de actuación conjuntos.

"Hoy vamos a aprobar el plan de acción 2026-2028, donde seguiremos haciendo hincapié sustancial en la colaboración público-privada con puertos y aeropuertos para evitar la infiltración de organizaciones criminales", afirmó Grande-Marlaska en una declaración en vídeo facilitada por su gabinete de prensa y el de Bolaños.

El ministro del Interior destacó también la importancia de ampliar la cooperación con otras regiones como América Latina y los Balcanes Occidentales, así como de reforzar el intercambio de información y de inteligencia entre países.

En este sentido, advirtió de los nuevos desafíos vinculados al uso de redes sociales por parte de las organizaciones criminales, en particular para el reclutamiento de menores.

Grande-Marlaska reivindicó asimismo el papel de la coalición en el impulso de iniciativas europeas, como la estrategia antidroga presentada por la Comisión Europea el pasado diciembre, y abogó por "trabajar conjuntamente, coordinadamente, poniendo todos los medios en común" para combatir una criminalidad que "trata de utilizar cualquier mecanismo en perjuicio de la sociedad".

Mejorar la prueba digital y tipificar el "petaqueo"

Por su parte, Bolaños incidió en el liderazgo de España en las políticas multilaterales contra el crimen organizado y puso el acento en la necesidad de mejorar la utilización de la prueba digital en los procedimientos judiciales.

"Estamos trabajando en cómo fomentar que la prueba digital se incorpore mejor a los procesos, garantizando su conservación y su entrega a las autoridades judiciales", explicó, subrayando el respeto a los derechos fundamentales, la intimidad y el secreto de las comunicaciones.

El ministro de Justicia destacó además como buena práctica la reciente reforma del Código Penal español que tipifica como delito el "petaqueo" o repostaje de narcolanchas en el mar, una iniciativa que, según indicó, ya está en vigor y puede servir de referencia para otros países europeos.

"España está liderando iniciativas para que la lucha contra el crimen organizado sea más eficaz, y sigue a la cabeza de la cooperación internacional en este ámbito", concluyó.

La reunión, que se celebra en la sede del Ministerio del Interior francés, a dos pasos del Palacio del Elíseo, forma parte de los encuentros anuales de la coalición C7, creada en Bruselas en 2021 para reforzar la cooperación contra la criminalidad grave y el tráfico de estupefacientes.

En esta edición, presidida por el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, y el titular de Justicia, Gérald Darmanin, los debates se centran en el fortalecimiento de las alianzas público-privadas, la cooperación con el sector digital y la adopción de un nuevo plan de acción plurianual.

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La anterior cita se celebró en Cádiz, tras otros encuentros en la ciudad alemana de Hamburgo (2024), en la belga de Amberes (2023) y en Ámsterdam (2022).