La mujer de Bárcenas declara que estaba "aterrorizada" por los seguimientos, aunque los achacaba a la prensa

Rosalía Iglesias ha tomado el relevo del testimonio de su esposo, Luis Bárcenas, quien ha comparecido durante más de cinco horas ante el tribunal que juzga a la cúpula del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy por la operación Kitchen. La mujer ha afirmado que ella "desde el minuto uno" tenía la "sensación" de que la seguían, motivo por el que vivía "casi enclaustrada" y utilizaba al que había sido chófer de su marido hasta que este fue encarcelado para trasladar los documentos que le correspondían. No obstante, ha añadido: "Yo todo lo achacaba a la prensa, yo vivía aterrorizada, y cuando entra el mercenario a mi casa lo primero que le pregunto es quién le ha mandado".

Rosalía Iglesias, que nada más entrar en la sala ha comentado al tribunal que estaba "más cansada y menos fuerte" que por la mañana, pero intentaría hacerlo "lo mejor posible". Sus primeras palabras han sido para contar la angustia que vivía desde que su marido ingresó en prisión el 27 de junio de 2013. "Lo que vivimos mi marido y yo en esos 19 meses de prisión provisional fue un infierno", ha añadido algo después.

También ha contado que tras los encuentros que mantenía en la cárcel que pedían que fueran familiares, para que "hubiera una mesa y sillas, aunque fueran de plástico", a su marido le sometían a un "cacheo integral". En una de las visitas, al salir de prisión, Sergio Ríos no estaba, pese al temor que a ella le producía la prensa, y tardó cinco o diez minutos en llegar, aunque la relación con él era tan fluido que se hablaba en su presencia como si fuera de la familia. En otra uno de los funcionarios le comentó cómo le gustaría verla presa, motivo por que presentó una queja formal en prisión.

Rosalía Iglesias, durante su declaración en el juicio de la Kitchen / EPC

"Le pediría a alguien y se lo daría"

Pero el punto álgido de su declaración llegó cuando Rosalía Iglesias dijo que no recordaba haber pagado al chófer para que entregara 4.500 euros al preso que debía proceder al borrado de la nube en el que guardaba las grabaciones. La mujer dijo no recordarlo, lo que achacó a lo mal que lo pasó durante el tiempo que él estuvo en prisión provisional. En instrucción incluso llegó a decir que no disponía de ese dinero, idea en la que este lunes ha incidido en que no tenía dinero ni para pagar la alarma de su vivienda, lo que relacionó con el episodio del falso cura que entró en su casa, al que ella identificó siempre como "mercernario".

"Yo estoy declarando aquí como víctima. En esos 19 años hice cosas que para mí eran totalmente nuevas. Si mi marido me dijo que le diese, pues se lo pediría a alguien y se lo di, pero no me acuerdo. Es el periodo más gramático para mí y de mi cabeza se me han borrado muchísimas cosas. Me ha pasado de estar con gente y no recordarlo", ha añadido Iglesias.

"A lo mejor una señora no necesita que le den instrucciones", ha interrumpido la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, al ser preguntada Rosalía Iglesias por el abogado de Eugenio Pino sobre las instrucciones que le dio su marido, Luis Bárcenas, tras constatar que desapareció documentación del taller al que Ríos llevó una veintena de cajas desde la sede del PP, en la calle Génova. La testigo había declarado que estaban en un altillo. El que no ha preguntado nada ha sido el abogado de Sergio Ríos, por "expreso deseo" de su cliente, ha señalado.

El exjuez y abogado Javier Gómez de Liaño declara como testigo en el juicio de la Kitchen. / EPC

Cámaras en el despacho

A continuación ha declarado el abogado de Bárcenas, el exjuez Javier Gómez de Liaño, que ha dicho que conocía al conductor Sergio Ríos porque le llevó alguna vez de las 97 que acudió a ver a Bárcenas a la cárcel de Soto del Real. Según su versión, la documentación que le comentaba e indicaba estaba ya en la causa, y convenía

"A pesar de los años que uno tiene, llega a ser incluso ingenuo. Caí en los seguimientos y vigilancia al despacho, porque me lo indicó Rosalía y comprobamos que había cámaras estáticas que grababan quién entraba y salía. No hubo que hacer nada, porque cuando se dieron cuenta de que se habían detectado, se retiraron", ha afirmado el letrado.