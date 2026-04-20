Barómetro de abril
Encuesta CIS: El 65% de los españoles son partidarios de eliminar el cambio de hora
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Jose Rico / Agencias
El 65,7% de los españoles preferirían que España acabase con el cambio horario que se realiza dos veces al año, según recoge el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de abril, mientras que un 24,5% se decanta por seguir modificando la hora en marzo y octubre, y un 8,7% se muestra indiferente. El sondeo ha sido realizado sobre 4.020 entrevistas a mayores de 18 años el 6 al 10 de abril de 2026, una semana después del cambio de hora en España.
En una segunda pregunta, la encuesta se interesa por el horario que preferiría la ciudadanía. En este caso, el 66,4% opta por el horario de verano, en el que se adelanta una hora el reloj para aprovechar más la luz solar y se mantiene vigente hasta el último domingo de octubre. Por su parte, el 22% manifiesta preferir el horario de invierno (octubre-marzo) en el que se retrasa el reloj una hora.
Este año, el horario de verano comenzó en España la madrugada del domingo 29 de marzo, cuando los relojes se adelantaron una hora, un cambio cuestionado desde hace años pero que la Comisión Europea ha renovado hasta 2031. El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) publicó el 18 de marzo una comunicación que fija las fechas del horario de verano para los próximos cinco años, siempre con el último domingo de marzo como referencia.
El Gobierno español es partidario de acabar con el cambio de hora estacional. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo en octubre, cuando se pasó al horario de invierno, que no le veía sentido y que la ciencia sostiene "que ya no supone un ahorro energético y que trastoca los ritmos biológicos".
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