Investigación a la mujer del presidente
La acusación popular pide 24 años para Begoña Gómez, 22 para su asistente y 6 para el empresario Barrabés
Pide también que se les prohíba salir de España y comparezcan quincenalmente ante el juez hasta que se celebre el juicio
La acusación popular en la causa contra Begoña Gómez ha dado a conocer este lunes el escrito de acusación que presenta contra ella por los cuatro delitos de corrupción que le imputa el juez Peinado, y que suman penas de 24 años de cárcel para la esposa del presidente del Gobierno. En el caso del resto de investigados, solicita 22 años para su asistente en Moncloa y 6 para el empresario Juan Carlos Barrabés. Entre las pruebas a realizarse, el interrogatorio de Pedro Sánchez ante el jurado popular que debe juzgar el caso.
El escrito responde al último requerimiento del juez, que la pasada semana decidió nono prorrogar más la instrucción de la causa e imputar formalmente a Begoña Gómez un total de cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.
El escrito de la acusación popular bajo la dirección de Hazte Oír, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, añade que, hasta que se celebre el juicio ante un jurado popular, debe imponerse a la mujer de Pedro Sánchez la prohibición de salida del territorio nacional sin previa autorización judicial, retirada del pasaporte, con expresa prohibición de expedición de uno nuevo mientras dure el presente procedimiento y "obligación de comparecencia apud acta ante el Juzgado o Tribunal los días 1 y 15 de cada mes".
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