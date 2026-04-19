El rescate de Air Europa se cuela en el juicio contra Ábalos, que ha acreditado "enchufes" pero aún nada sobre comisiones por mascarillas

El juicio en el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama afronta una nueva semana de sesiones centrada de nuevo en la comparecencia de testigos, entre los que se encuentra el ex CEO de Globalia Javier Hidalgo cuyo testimonio será previsiblemente utilizado por la acusación popular para introducir sospechas sobre presuntos pagos al entonces responsable de Transportes por impulsar el millonario del rescate de Air Europa.

El juicio prosigue tras varias jornadas en la que se han podido escuchar numerosos testimonios de responsables de las empresas públicas Ineco y Tragsatec, que han acreditado ante los siete magistrados que componen el tribunal la dinámica de "enchufes" para mujeres relacionadas con el que fuera responsable de Transportes, pero sin que aún se hayan podido revelar de forma tan fehaciente los supuestos cobros de mordidas a cambio de otorgar los contratos millonarios de compra de mascarillas a Soluciones de Gestión.

Los responsables del Ministerio que han testificado hasta el momento han coincido en subrayar que estas adjudicaciones se realizaron bajo el paraguas legal de la tramitación de emergencia, lo que permitió obviar el concurso público, la publicidad y los plazos ordinarios de licitación. A ello se suma que los testimonios relacionados con dádivas al entorno de Ábalos han tenido más que ver con la trama de empresarios que son investigados por un fraude masivo de IVA en compra-venta de hidrocarburos --igualmente socios de Aldama-- que con pagos concretos para compensar contrataciones sobre material sanitario.

Quizá ello ha podido tener que ver con la negativa a declarar de los principales socios de Aldama, los integrantes del grupo de WhatsApp 'mosqueteros' Javier Serrano, César Moreno e Ignacio Díaz Tapia que, según las investigaciones de la Guardia Civil, son quienes presuntamente vehiculaban pagos periódicos al asesor para alimentar el mercado de favores a sus empresas.

El empresario Víctor de Aldama, a su llegada al Tribunal Supremo, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). / Jesús Hellín - Europa Press

En espera de los peritos

Desde la acusación popular se señala a EL PERIÓDICO que, pese al silencio de estos empresarios, que están imputados en la parte de la causa que aún se instruye en la Audiencia Nacional, estas pruebas quedarán suficientemente acreditadas cuando comparezcan en la fase pericial los peritos de la Guardia Civil que analizaron sus actividades y comunicaciones telefónicas.

Los indicios en su contra se han visto además reforzados en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos para la administración Balear, conocido el pasado jueves, en el que se dice expresamente que las adjudicaciones para compra material sanitario enmarcados en la crisis del covid "constituirían parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor de Aldama venía pagando a Koldo al menos desde octubre de 2019, en una suerte de nómina que permitía la petición de favores (...) asegurando así la capacidad de actuación del primero en el seno" del Ministerio de Transportes.

Dádivas desde hidrocarburos

Sí ha sido posible escuchar durante el juicio los testimonios que abundan en el pago de efectivo y la compra de una vivienda en La Alcaidesa (Cádiz) que acabó disfrutando Ábalos y su familia a cambio de facilitar una licencia de operadora de hidrocarburos para la empresa Villafuel, propiedad de otro socio de Aldama, Claudio Rivas.

En una de las últimas sesiones el empresario Manuel Salles, también del entorno de Aldama, reveló el contenido de un correo electrónico que envió al propio ex ministro el enero del 2022. En él se relataba cómo el dueño de la citada empresa de hidrocarburos, Claudio Rivas, alardeaba en público de que conseguiría la licencia para operar a cambio de pagarle un chalet.

Otro de los testimonios clave fue el de la empresaria, Carmen Pano, que aseguró ante el tribunal en la tercera jornada del juicio que en dos ocasiones llevó un total de 90.000 euros a la sede socialista de Ferraz, y que el propio Aldama le dijo que la licencia de "operadora" para esta empresa "se va a conseguir y el ministro quiere una casa”.

También han salido a colación manejos de efectivo "sin justificar" ligados a un incremento patrimonial de personas del entorno de Koldo García, como son su hermano Joseba y su exmujer Patricia Úriz, aunque en ninguno de los casos se trataba de grandes cantidades. El primero, señalado por viajes a república Dominicana para recoger efectivo de empresas de los socios "mosqueteros" de Aldama, trató de justificar parte del dinero que le fue incautado con excusas como que guardaba dinero a una amiga que se estaba divorciando, mientras que Úriz reconoció que guardaba en su domicilio hasta 13.000 euros procedentes de ahorros personales de los que no dio cuenta a su entonces esposo.

La bolsa de deporte de Hidalgo

En este contexto, en la próxima sesión del juicio, que se reanuda el próximo martes, comparecerá el ex CEO de Globalia, Javier Hidalgo, que introducirá en el plenario una posible vinculación de la trama con el rescate de Air Europa. Fue Leonor González Pano, hija de Carmen Pano, la que reconoció ante el tribunal que el que había sido su expareja Víctor le Aldama le contó que Koldo acudió al domicilio del propietario de Air Europa a recoger una bolsa de deporte que contenía 500.000 euros por el rescate de la compañía.

Leonor González Pano, hija de Carmen Pano, a su llegada al Supremo / Sergio Pérez / EFE

Esta mismo testigo, investigada en el caso hidrocarburos que también se investiga en la Audiencia Nacional, puntualizó que no sabía si dicha cantidad era para el exministro, pero situó la entrega en vísperas del rescate de 475 millones de euros concedido por el Consejo de Ministros a la aerolínea el 3 de noviembre de 2020. Añadió que su exnovio y amigo también le transmitió que Hidalgo tenía que "estar acojonado", en referencia al posible descubrimiento del soborno.

Pese a que el millonario rescate de la compañía de Air Europa por la SEPI en 2020 no se juzga en el Supremo, las gestiones realizadas supuestamente por Koldo y Ábalos con Aldama, que trabajaba a sueldo de Globalia en relación con una deuda del Gobierno Venezolano con la compañía aérea, sí han sido introducidas en el caso.

El propio instructor Leopoldo incluyó en su auto de finalización de la instrucción las "las gestiones para la financiación pública" de la aerolínea, sosteniendo que, para promover los intereses de la compañía aérea, la compañía a la que Aldama asesoraba en los momentos de la pandemia, "pudo promover [...] la publicación de una nota de prensa" por parte del Ministerio de Transportes "para que dicha mercantil obtuviera la correspondiente financiación pública".

También la Fiscalía Anticorrupción introduce en su escrito de acusación que cambio de la difusión por los medios de comunicación de dicha nota de prensa elaborada por el Ministerio de Transportes, "que beneficiaba a Air Europa tranquilizando a sus acreedores al transmitir a estos que aquella iba a obtener determinado respaldo financiero público", Ábalos podría haber obtenido el disfrute de un chalet vacacional en Marbella en agosto de 2020. El arrendamiento, que se elevó a 8.900 euros, habría sido formalizado por la ex mujer de Koldo, Patricia Úriz.