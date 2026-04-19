Núñez Feijóo, en Córdoba: "Trabajad por la estabilidad, la mayoría absoluta es dificilísima"

"Os lo pido no solo por Andalucía, sino también por España. El cambio le ha sentado bien a Andalucía y le sentará bien a España", ha reivindicado este domingo Alberto Núñez Feijóo en Córdoba, solicitando el apoyo para su partido en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo y presentando estos comicios como antesala de las generales.

El presidente del PP ha clausurado la intermunicipal celebrada en el Parador de la Arruzafa situando Andalucía, donde los populares gobiernan con mayoría absoluta, como modelo de gestión de este partido. Aludiendo al juego de palabras utilizado por Juanma Moreno en este acto para no emplear el término de mayoría absoluta, el líder nacional de los populares ha animado a alcaldes y a otros representantes públicos a trabajar "por la estabilidad. La mayoría absoluta es dificilísima y Andalucía merece estabilidad".

"No nos podemos permitir el lujo de los extremeños"

De esta forma, el presidente de la Junta de Andalucía, que le ha precedido en su intervención, ha afirmado ante los asistentes que "no nos podemos permtir el lujo de nuestros hermanos extremeños, seis meses paralizados por el capricho de otra fuerza política".

"En Andalucía se paga menos y se recibe más"

A unas semanas de la cita con las urnas, Núñez Feijóo ha defendido que "en Andalucía se paga menos y se recibe más. Ese es el modelo y el compromiso del PP: pagar menos, vivir mejor, pagar menos y gobernar mejor. Ess es el compromiso que ha hecho realidad el PP de Andalucía".

En este sentido, ha detallado "las cinco garantías" que ofrece el PP, que son la estabilidad, la bajada de impuestos, la gestión, la igualdad entre territorios y la regeneración ante la corrupción. Frente a esto, ha descrito que el Gobierno de España tiene récord de tiempo sin presupuestos, de subidas de impuestos, de deuda pública, de insolidaridad y de corrupción.

"Los andaluces van a enviar a Montero de vuelta a Madrid"

"Todos (esos récord) tienen algo en común, todos han pasado por Mª Jesús Montero. Las recetas de Sánchez las cocina muy bien Montero, el problema es que no hay nadie que las digiera, ¿vais a tragar este menú? Seguro que no", ha subrayado Núñez Feijóo ante medio millar de asistentes.

En su opinión, la candidata socialista a la Junta de Andalucía puede marcar nuevos récord como "el susbuelo del PSOE" en las autonómicas "y el de la velocidad en irse". Así, ha argumentado que "era poco menos que un favor presentarse a las urnas. Los andaluces le van a devolver el favor y van a enviarla de vuelta a Madrid".

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En su intervención, el presidente del PP ha apelado a la política "decente" y ha aludido a la "alternativa" planteada desde otras formaciones políticas, en referencia a Vox, criticando que "hay gente que presume de no haber gestionado nunca". Feijóo ha llamado a los populares a trabajar por estas elecciones hasta el último momento, hasta las 22.30 horas del 17 de mayo, porque "ahora se trata de consolidar el resultado" logrado en Andalucía durante las dos últimas legislaturas.