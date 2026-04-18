Pérez Llorca exige al Ministerio de Hacienda que devuelva a los afectados por la dana el dinero tributado en la renta de 2024

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha exigido al Ministerio de Hacienda que devuelva a los afectados por la dana el dinero que tributaron en la campaña de la renta de 2024.

En este sentido, ha indicado que, si las ayudas autonómicas van a estar exentas de IRPF en la renta de 2025, “no puede ni debe producirse un agravio comparativo con aquellas personas que sí tributaron en la renta anterior”.

“Parece lógico, pues, que haya una igualdad de condiciones y que si las ayudas no tributan en la renta de 2025 tampoco deberían haberlo hecho en la de 2024, por lo que tendría todo el sentido que se reconociera también la exención de estas”, ha añadido.

El jefe del Consell ha incidido en que si el Gobierno de España ha declarado las ayudas exentas este año “solo era cuestión de voluntad política hacerlo el año anterior”, por lo que ha instado a que “dé ese paso”.

Asimismo, ha lamentado que la Agencia Tributaria (AEAT), organismo adscrito al Ministerio de Hacienda, “haya tardado ocho días en activar en el programa Renta Web las casillas para aplicar las últimas deducciones fiscales sociosanitarias aprobadas por la Generalitat, a las que tienen derecho alrededor de un millón de valencianos, así como las deducciones por formación musical”.

En este sentido, ha criticado un retraso que ha perjudicado a los valencianos y ha recordado que el decreto de las deducciones se publicó el 3 de marzo, “por lo que consideramos que la AEAT podía haber tenido la aplicación informática preparada para el inicio de la campaña”.

En concreto, el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) publicó el Decreto Ley 1/2026, de 27 de febrero, del Consell, de modificación de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, por la que se regula el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas y restantes tributos cedidos. Este decreto refleja la modificación del Consell por el que se ha incrementado para la Renta de 2025 los umbrales de renta hasta 60.000 euros en tributación individual y 78.000 euros en tributación conjunta.

“Una vez que está corregido no podemos perder el foco de lo realmente importante, y es que estas deducciones sociosanitarias y deportivas van a aliviar la carga fiscal de un millón de valencianos en cuestiones tan del día a día como comprarse unas gafas, ir al dentista, al gimnasio o sufragar los gastos de enfermedades raras”, ha indicado. Además, ha recordado que las personas que presentaron la declaración en los primeros días de la renta y no pudieron acogerse a esas deducciones pueden realizar ahora una modificación.

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Por último, Pérez Llorca ha resaltado que la Comunitat Valenciana “es la autonomía con más deducciones en el IRPF, ya que desde el Gobierno valenciano se está apostando por un modelo fiscal que alivie los bolsillos de las rentas medias trabajadoras”.