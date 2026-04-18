¿Qué han acordado Sánchez, Lula, Petro y Sheinbaum? Desde promover una reforma de la ONU a combatir la desinformación

Líderes de más de una veintena de países se han reunido este sábado en Barcelona en la IV reunión del foro 'En defensa de la democracia', un instrumento pensado para reivindicar unas relaciones internacionales basadas en el diálogo y en el derecho, no en el uso de la fuerza militar. Más allá de las palabras pronunciadas por el presidente de España, Pedro Sánchez; el de Brasil, Luiz Inácio Lula de Silva; el de Colombia, Gustavo Petro, y la de México, Claudia Sheinbaum, también se han anunciado una serie de acuerdos marco. Les falta concreción, pero son las pautas a seguir a partir de ahora.

En defensa del multilateralismo

Uno de los pilares de la cita ha sido el de reclamar un mayor papel de la ONU en la solución de los conflictos bélicos. La idea es que Naciones Unidas sea "renovada, reformada y dirigida por una mujer". "Es una cuestión de justicia y de credibilidad", ha dicho Sánchez. También Lula ha defendido esta reforma para replantear la capacidad de veto que tienen países como Estados Unidos y Rusia en el Consejo de Seguridad. Su argumento es que rusos y norteamericanos, tras la Segunda Guerra Mundial, asumieron la responsabilidad de "garantizar la paz", pero se han convertido en "estados de guerra". Unos han sembrado la destrucción en Ucrania, y los otros en Gaza e Irán. Ante esta situación, el presidente de Brasil ha considerado que hay que replantear el peso que tienen en dicho organismo. Aunque no ha hablado de Trump directamente, sí que ha dejado entrever el hartazgo que siente por el presidente estadounidense. "No podemos despertar cada día con un tuit del presidente amenazando al mundo", ha dicho.

Los países que se han citado en Barcelona también han decidido explorar mecanismos para mejorar la gobernanza digital. Su diagnóstico es que la desinformación campa por las redes sociales y esto ha acabado por "condicionar" la sociedad y poner una alfombra roja a los extremismos. Sánchez ha criticado que hoy en día hay algoritmos que "premian el odio, la polarización, la confrontación y los mensajes violentos", por lo que hay que evitar que el poder tecnológico quede "fuera del control democrático". El compromiso es que cada Estado impulse medidas legislativas para ejercer este control. Aquí el presidente ha puesto de ejemplo España, que está tomando ya algunas decisiones. El propio Sánchez anunció en marzo la puesta en marcha de un sistema de rastreo para medir la "huella de odio" en la esfera digital. Son medidas controvertidas, ya que a veces es difícil diferenciar hasta donde puede llegar este control sin lesionar la libertad de expresión.

Finalmente, los países que forman el foro 'En defensa de la democracia' consideran que, para hacer frente al extremismo, hay que librar un "combate contra la desigualdad". Su diagnóstico es que la extrema derecha crece cuando los poderes públicos no son capaces de ofrecer soluciones a los ciudadanos. Ante esta situación, han asumido el compromiso de impulsar una "agenda por la justicia social" que fomente "la cohesión, la igualdad de oportunidades, la participación de los jóvenes y la igualdad de género". "La democracia implica libertad, pero la libertad es palabra vacía si no la acompaña la justicia social", ha advertido la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la cumbre de líderes progresistas de Barcelona. / Jordi Otix

Estos acuerdos se han firmado en la IV reunión de este foro. Ahora la idea es celebrar la quinta reunión en 2027, esta vez en México. Este es un espacio de diálogo que impulsaron hace dos años el propio Sánchez y Lula y el expresidente de Chile Gabriel Boric con el objetivo de "defender los principios y valores de la democracia, el multilateralismo y el respeto al orden internacional basado en reglas". Una coalición de países que intenta, en definitiva, ofrecer alternativas a las recetas unilaterales de Trump.