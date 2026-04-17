Adelante Andalucía se lanza a por el 1,2 M de andaluces en otras comunidades autónomas con un plan de retorno: rebajas del 50% en tren y bolsas de empleo

Adelante Andalucía, el partido fundado por Teresa Rodríguez, se lanza a por los 1.200.000 andaluces que han tenido que salir de Andalucía al resto de comunidades autónomas en busca de oportunidades laborales, y lo hace con un plan de retorno que incluye bonificaciones del 50% en transporte terrestre -trenes y autobuses-, una bolsa de empleo específica y una campaña de asesoramiento para facilitar el regreso los que nacieron en Andalucía para abandonar después la comunidad con más paro del país.

El candidato del partido andalucista, José Ignacio García, celebra este viernes tarde un acto en Madrid para lanzar esta batería de propuestas, conscientes de la relevancia del voto exterior en los comicios del próximo 17 de mayo, donde aspiran a aumentar su número de asientos en el Parlamento andaluz, donde ahora tienen dos diputados, uno por Cádiz y otro por Sevilla.

La propuesta plantea una bonificación a cargo de la Junta de Andalucía de los billetes de tren y autobús para los nacidos en Andalucía que residan en otros territorios; en un plan similar al que se aplica en los territorios insulares de Canarias y Baleares, aunque en su caso la bonificación está sufragada por el Gobierno central, con el objetivo de facilitar a los andaluces de origen la vuelta a su tierra natal. Desde la formación andalucista creen que esta medida, acompañada de un plan de asesoramiento para la búsqueda de vivienda y empleo, puede contribuir a la vuelta de miles de habitantes que abandonaron la región durante la crisis económica y a revitalizar el territorio, donde precisametne vivienda y desempleo figuran entre las principales preocupaciones.

Adelante Andalucía se dibuja como la izquierda andalucista que ha rechazado ligarse a ninguna fuerza de carácter estatal, con el objetivo de alejarse de las dinámicas nacionales y centrarse en el tablero andaluz. El partido ha defendido durante esta precampaña que en ningún caso entraría a formar parte de un Gobierno liderado por el PSOE, y que en caso de darse los números necesarios para un Gobierno progresista -algo improbable según las encuestas- llegaría a un acuerdo con exigencias para dar su voto.

Adelante busca así desligarse de la mochila que aún mantiene el PSOE tanto en Andalucía, donde ha gobernado cuatro décadas, como en el Gobierno central, donde también pesa el desgaste de la gestión. Consideran que esta opción puede llevarles a capitalizar el voto protesta, al mantener un discurso crítico también con el Ejecutivo central. Un voto de la indignación que hasta ahora Vox ha sabido capitalizar, sin que en el espectro progresista haya opciones políticas progresistas que puedan disputarlo, por formar parte del Consejo de Ministros.

En el partido andalucista son conscientes del desgaste del Gobierno central y se fijan también en los 575.000 andaluces que en las generales de 2023 apoyaron a Pedro Sánchez y que en las últimas elecciones de Andalucía se quedaron en su casa o apostaron por otras opciones. Una desmotivación del electorado del PSOE andaluz que también aspiran a revertir con la marca de Adelante Andalucía.

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El partido andalucista lleva meses con una campaña de puerta a puerta en Andalucía, en una estrategia importada desde la izquierda alemana del partido Die Linke. Esta campaña consiste en un sistema de visitas 'a puerta fría' a domicilios en determinados barrios, donde electoralmente hay más opciones electorales, para conocer las preocupaciones más pegadas al terreno y diseñar su programa en base a las soluciones a esas cuestiones. Desde marzo del año pasado, el partido ya ha realizado una serie de cerca de 5.000 encuestas.