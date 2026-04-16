Koldo le 'chivó' a Ángel Víctor Torres cuándo se harían test en los aeropuertos, aunque le advirtió de que dependía de Illa y Sánchez, según la UCO

Mientras el Tribunal Supremo juzga al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García por la compra de mascarillas por organismos dependientes de Transportes, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sigue trabajando y acaba de entregar un nuevo informe en la Audiencia Nacional sobre el resto de contratos firmados por administraciones públicas durante la pandemia. En él consta que el hombre para todo del expolítico socialista le adelantó al entonces ministro de Canarias y hoy ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la fecha sería obligatorio hacer test de covid en los aeropuertos, aunque le terminaba advirtiendo que todo dependía del entonces ministro de Sanidad y hoy presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según los mensajes que incluye la UCO en su informe, el 5 de noviembre de 2020, el presidente de Canarias le preguntó a Koldo cuándo se harían los test en los aeropuertos, si se mantenía el día 17, que le había comentado anteriormente. Le señalaba que estaba en el Consejo de Gobierno, pero que no hablaría de fechas. El asesor de Ábalos le respondió que sí, pero y le pidió "encarecidamente, que no diga que ha sido él, que si dice la fecha van a pensar que ha sido él", a lo que Torres se comprometió a no decir nada.

A continuación, los agentes señalan: "Finalmente, Koldo le asegura que los test se harán y le informa que el 'presi', supuestamente refiriéndose a Pedro Sánchez, habló con José Luis, entendiendo que es José Luís Ábalos, y le dijo que era necesario y que al día siguiente '[...] lo cierran salvador y el presi', lo cual podría hacer referencia al ministro de Sanidad, Salvador Illa y al presidente del Gobierno".

Una semana

En otro momento de su informe, la Guardia Civil afirma que "posteriormente, al medio día, el presidente de Canarias le dice a Koldo que Salvador Illa le ha pedido una semana 'para los antígenos'", y le muestra su malestar por "las pegas que estaría poniendo". Añade, según afirma, que le llamará y que si no tiene respuesta 'tendrán que intervenir Ábalos o Pedro'". Los agentes consideran que por esos nombres Torres podía "referirse a José Luis Ábalos y al presidente del Gobierno". La respuesta de Koldo no ayuda a determinar a quién se refiere en concreto más allá de confirmar que el primero es el ministro, porque consistió en que Ábalos estaba en ese momento ocupado, porque estaba con la Reina y que terminaría "en dos horas".

El mail remitido por el ahora ministro dice textualmente: "Me pide Illa una semana para lo de los antígenos. Se lo doy. Y ahora poniendo pegas. Yo no puedo retrasar más esa decisión. Lo llamaré en media hora pero si no se resuelve tendrá que intervenir Ábalos o Pedro".

El informe destaca los comentarios que el ministro declaró como testigo en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo hace sobre sus contactos con el ministro de Sanidad, sobre cuya espalda recaía la gestión sanitaria de la pandemia. Así tras facilitar el contacto del consejero canario de Sanidad a uno de los socios de Víctor de Aldama, Ignacio Díaz Tapia, comenta que había hablado con Illa y parece que hay "buena recepción".

Entre los que reproduce también aparecen los que la entonces presidenta del Gobierno balear y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, le dirigió a Koldo. En uno de ellos, le comenta que Illa le contestaría a su propuesta "esta semana" y que había "visto más predispuesto". "Tendremos que seguir insistiendo", le advertía, a lo que el asesor de Ábalos le contestaba con un "pero serás jodida".

Tanto Armengol como Torres declararon a través de una declaración jurada por escrito ante el Tribunal Supremo. El que sí ha declarado como testigo ha sido el que era jefe de Gabinete de Illa en Sanidad. Víctor Francos explicó que Koldo le habló dos veces de un proveedor de mascarillas pero "jamás" le presionó ni le hizo ofrecimiento alguno. "Le trasladé que en el Ministerio de Sanidad todo eso estaba centralizado en Ingesa, como hacíamos con cientos de personas en aquel momento, y él me dijo que de acuerdo y que así procedería", afirmó el testigo.