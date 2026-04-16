El PSOE prepara un "acto de unidad" en el que los cinco presidentes socialistas de la Junta apoyen a María Jesús Montero

Los cinco presidentes socialistas de la Junta de Andalucía mostrarán su apoyo a la candidata del PSOE y exvicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, en un gran acto este sábado por la mañana en Dos Hermanas (146.000 habitantes), la ciudad más importante de las gobernadas por los socialistas en esta comunidad. No todos podrán asistir, fundamentalmente por motivos de salud. Pero sí lo hará la mayoría de ellos. Es muy probable que Rafael Escuredo, el primer presidente del Gobierno andaluz, de 82 años, no acuda y termine enviando un mensaje grabado. Todos estos detalles los está cerrando el PSOE-A.

De esta forma, Escuredo, José Rodríguez de la Borbolla, Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz escenificarían la unidad de todo el partido y que toda la historia del PSOE andaluz está detrás de la secretaria general y candidata, que se presenta a las elecciones andaluzas más difíciles de su formación.

También tiene importantes problemas de salud problemas de salud José Antonio Griñán, pero él sí ha confirmado que "acompañará y apoyará" presencialmente a Montero. Y la intención de todos es arropar e impulsar a la candidata en un momento muy complejo, como confirma al PSOE-A. El acto se celebrará a las 11:30 horas y se convertirá en "una reivindicación de los 37 años de gobiernos socialistas" y de defensa de los servicios públicos, que los socialistas denuncian que se han deteriorado mucho durante el mandato del presidente popular Juanma Moreno.

Sanchistas y antisanchistas

Los expresidentes mostrarán su apoyo desde posiciones muy distintas, a veces opuestas. La candidata y también vicesecretaria general de los socialistas representa al PSOE más sanchista y próximo al presidente del Gobierno. No en vano, ha sido su ministra desde que accedió a La Moncloa en 2018 y la vicepresidenta y número dos de Pedro Sánchez desde 2023, cuando Nadia Calviño abandonó el Gobierno.

Algunos expresidentes han estado en muchos momentos muy enfrentados a la actual dirección socialista. Es el caso de Rodríguez de la Borbolla, alineado habitualmente con Felipe González y muy alejado de Ferraz. Este dirigente ha participado en varias iniciativas colectivas de socialistas históricos contra las políticas de Sánchez. Firmó, por ejemplo, un manifiesto contra la Ley de Amnistía en 2023 o contra la coalición del PSOE con Podemos en 2019. El PSOE, sin embargo, asegura a EL PERIÓDICO a que Rodríguez de la Borbolla ha confirmado su presencia en Dos Hermanas.

Susana Díaz, por su parte, mantiene buena relación con Montero y la apoya. Pero no ha cerrado las heridas abiertas en las primarias de 2017, en las que se enfrentó a cara de perro contra Sánchez y perdió, a pesar de contar con el apoyo de casi todo el aparato socialista.

Reaparición de Griñán

El acto supondrá también la reaparición pública de José Antonio Griñán por primera vez después de que el Tribunal Constitucional anulara en 2024 la condena que dictó contra él la Audiencia Provincial de Sevilla y confirmó posteriormente el Tribunal Supremo. Es la misma situación de Chaves, también condenado y exculpado también después por el TC. Ambos se sumarán ahora a la foto de unidad.

Montero aprovechará el acto para rendir homenaje a todos ellos y al partido en Andalucía, por ser los artífices de "la construcción de la autonomía andaluza" y "la extensión y la mejora de los servicios públicos de la Junta", destacan desde esta formación. Se trata de dar la máxima imagen de unidad. La fotografía de todo el PSOE andaluz apoyando e impulsando a Montero, que formó además parte de los gobiernos de Manuel Chaves y fue también consejera de Susana Díaz.

Este fin de semana se prevé importante en la precampaña socialista en Andalucía. Pedro Sánchez hará su primera incursión en la arena andaluza, como avanzó El Correo de Andalucía. Será el domingo por la mañana en Gibraleón (Huelva), una de las provincias donde los socialistas parten con más desventaja, según las encuestas y los sondeos conocidos hasta ahora. Y lo hará al día siguiente de reunirse con 10 presidentes y primeros ministros de todo el mundo en la cumbre progresista de Barcelona para plantear una alternativa de izquierdas a las políticas neoliberales y unilaterales de Donald Trump.

María Jesús Montero y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el último Pleno del Congreso al que asistió la exvicepresidenta. / Gabriel Luengas / Europa Press

Sánchez, principal agente movilizador

Sánchez quiere involucrarse al máximo en la campaña andaluza ya que el PSOE considera que es su principal agente movilizador, como ya ocurrió en las elecciones de Castilla y León, sobre todo tras el estallido de la guerra de Irán y el lanzamiento del No a la guerra por parte del presidente del Gobierno. Finalmente, los socialistas subieron en votos, en porcentaje y en escaños en estos comicios, aunque el PP y Vox sumaron mayoría absoluta.

Los socialistas andaluces están empeñados en conseguir la máxima movilización. El mantra es que hay que movilizar a los votantes progresistas que se quedaron en casa en las autonómicas de 2022 y sí votaron en las generales de julio de 2023. La participación en las dos elecciones en Andalucía saltó del 56,13% de las autonómicas al 66,61% de las elecciones al Congreso, más de 10 puntos de diferencia. "Con una presencia fuerte de Pedro Sánchez podemos subir la participación de los progresistas en cinco puntos y mejorar resultados; ahí está la pelea", concluye un dirigente provincial a este diario.