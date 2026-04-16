Un nuevo informe de la UCO revela mensajes entre Koldo y Armengol sobre test para aeropuertos: "Necesito hablar con el ministro, ¿Me puedes ayudar?"

Un nuevo informe entregado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que instruye una parte de la trama Koldo, revela la existencia de nuevos mensajes entre la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, cuando era presidenta de Baleares y el que fuera asesor del ministro José Luis Ábalos, Koldo García, en relación con la adquisición de material sanitario para realizar test en los controles aeroportuarios. Por ejemplo, el 15 de junio de 2020, Armengol le envía un mensaje para pedirle ayuda para contactar con ÁBALOS: "Necesito habla con el Ministro [...] Me puedes ayudar?", a lo que Koldo le contesta pidiéndole que le llame.

El informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y que se extiende a lo largo de 195 páginas, se centra con las contrataciones públicas para la compra de mascarillas médicas, y material para realizar pruebas de detección del Covid-19, por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Baleares con motivo de la pandemia a las empresas Soluciones de Gestión y Eurofins-Megalab, "bien directamente o bien a través de otras sociedades bajo el control" de los investigados.

Los agentes hacen su propia valoración de todo este intercambio, y concluye que "se podría desprender que, al final, Armengol, gracias a la intermediación de Koldo, habría podido hablar con Ábalos, con la intención de solucionar un problema, posiblemente, teniendo en cuenta las conversaciones precedentes, relacionado con los test PCR que se estarían haciendo para permitir el tránsito de pasajeros".

A juicio de los investigadores, el hecho de que la responsable del Gobierno balear solicité a Koldo su ayuda parar poder hablar con el Ministro de Fomento, "evidenciaría el dominio que este habría ostentando dentro del citado Ministerio", lo cual "utilizaría en favor de Víctor de Aldama" a cambio de la correspondiente contraprestación económica.

"Ahora te contesta" Ábalos

Al día siguiente, el 16 de junio del año de la pandemia, Koldo le pregunta a la presidenta Balear si consiguió contactar con el ministro, a lo que ella le responde que no, que le ha enviado un mensaje, pero que no ha contestado, añadiendo que el día anterior le llamó Pedro Saura, quien por entonces era secretario de Estado de Transportes. En este momento Koldo respondió con un "Ahora te contesta", lo que la Guardia Civil señala que debe entenderse que se refiere al ministro, y añade "¿Pedro (Saura) te solucionó?".

El intercambio continúa con Armengol: "Me dijo que lo ve factible (...) el problema es Sanidad. Pedro lo vio bien" y Koldo señalando que hablaría "con él" entendiendo los investigadores que se refería al propio ministro. Horas más tarde, el asesor ministerial vuelve a mensajear a la presidenta balear: "Ves", "Tarde pero lo tienes".

"Primer concurso a dedo"

La Guardia Civil coloca estos mensajes entre la expresidenta balear y el asesor de Transportes inmediatamente después de apuntar a otra cadena de comunicaciones, con fecha de un mes anterior, el 20 de mayo de ese mismo año, remitida por uno socios de Aldama investigados, Javier Serrano, a un grupo de WhatsApp denominado «fertinvest»113, adjuntando una imagen de un expediente de Ineco y manifestando: "primer concurso a dedo q nos hacen" seguido, entre otros mensajes, de "18.500 € nos van a adjudicar".

El empresario Víctor de Aldama, a su llegada al Tribunal Supremo, a 15 de abril de 2026 / Jesús Hellín - Europa Press

La difusión del contenido de este informe ha provocado una pronta reacción en el entorno de la presidenta del Congreso, en el sentido de afirmar que de las conclusiones de la Guardia Civil puede deducirse que la que fuera presidenta autonómica en Baleares "jamás dio ninguna instrucción para contratar a ninguna empresa" y que "siempre, sin excepción, las decisiones las tomaron los técnicos".

Según las mismas fuentes, la UCO no pone en cuestión en contrato de las mascarillas, que que fue derivado al Servicio de Salud para su análisis técnico, confirma que se rechazaron las ofertas que no eran necesarias y también que se rechazaron hasta tres ofertas de la presunta trama que no consideraron útiles: una segunda tanda de mascarillas, unas mascarillas infantiles y unas PCR en aeropuertos. Critican igualmente que buena parte del informe se entre en un contrato que de test de detección del covid, que nunca llegó a formalizarse.

Fondos Europeos

En otra parte del informe se revela un nuevo hilo de conversaciones, con fecha de 8 de septiembre de ese mismo año, que comienza la actual presidenta del Congreso al escribir de nuevo al asesor de Ábalos para pedirle hablar con el ministro por su necesidad de tratar "el tema de los fondos europeos i (sic) inversiones en Baleares". "Me ayudarás? Muchas gracias", le dice. Para reflejar la actividad de Koldo esos días, la UCO hace notar que, en esa misma jornada, el asesor de Ábalos enviaba un mensaje al comisionista de la trama que está siendo juzgado estos días junto a él en el Tribunal Supremo, Víctor de Aldama en relación con los test PCR en los recintos aeroportuarios, explicando que no pueden hacer nada sin el permiso del Ministerio de Sanidad.

Siguiendo con esta actividad a dos bandas el informe añade que tras enviar estos mensajes Koldo le pregunta al Director del Gabinete de Ábalos, Ricardo Mar, lo siguiente: "Baleares cuando viene, la podemos meter la semana que viene", pudiendo entenderse, a la vista de lo expuesto "que se estaría tratando de concertar una cita entre Armengol y Ábalos.

"Amigos de las islas" y Maroto

Esa misma tarde se produce un encuentro entre Koldo y Aldama en el que el primero dice al empresario "en el bar de al lado del jefe vete hay por favor". Más adelante, el día 10 de septiembre, uno de los socios de Adama, Ignacio Díaz de Melagalab se pone en contacto con Koldo para señalarle que ya contactó con "nuestros amigos de las islas".

Dos días más tarde, el 12 de septiembre de 2020, en el grupo de WhatsApp «fertinvest», Serrano reenvía un enlace de internet de una noticia de prensa sobre una reunión que tendrá lugar en la Unión Europea a la que asistirán todos los ministros de Turismo, junto con un audio de voz diciendo que tiene previsto viajar con Reyes Maroto". "Le ha dicho este -- pudiéndose referir a Koldo-- que es una buena oportunidad para estar con ella y que (...) empuje todavía más".