Los jueces de Madrid salen en defensa de Peinado frente a Bolaños, al que acusan de "socavar la confianza de los ciudadanos" en su trabajo

Los jueces de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid han salido en defensa de su compañero Juan Carlos Peinado "frente a los ataques profesionales y personales que está recibiendo en los últimos días y el cuestionamiento permanente de su labor jurisdiccional y de su independencia judicial", como consecuencia de su instrucción del caso que sigue contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, afirma la declaración institucional que han suscrito en junta.

A diferencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se limitó a pedir respeto a la separación de poderes, la junta de los magistrados de Instrucción madrileños citan expresamente al "propio ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, que, lejos de respetar la independencia judicial y la separación de poderes, de manera constante, trata de socavar la confianza de los ciudadanos en los jueces".

En un breve comunicado, los jueces rechazan sus "descalificaciones" procedentes de "quienes ostentan cargos en el Ejecutivo" contra el magistrado titular de la plaza judicial número 41 de Madrid. Añaden que la ley es igual para todos, sin privilegios, y, desde esta premisa, afirman: "Seguiremos desempeñando nuestra función constitucional, como integrantes del Poder Judicial, y de servicio público a los ciudadanos".

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, en rueda de prensa este martes tras el Consejo de Ministros. / Matias Chiofalo / Europa Press

A un paso del banquillo

El detonante de las críticas ha sido el último auto del magistrado en el que da por concluida su instrucción contra la esposa de Pedro Sánchez y la deja a un paso del banquillo por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. El único que ha retirado para enviar la causa a un tribunal del jurado es el delito de intrusismo profesional que hasta ese momento le atribuía en relación con la gestión del software creado para la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

La resolución se hizo pública durante el viaje oficial a China del presidente del Gobierno al que le acompañaba su esposa El ministro de Justicia, al que las principales asociaciones de jueces y la oposición han afeado sus palabras al entender que atentan contra la separación de poderes, en lugar de retractarse urgió al CGPJ desde la mesa de la rueda de prensa del Consejo de Ministros a resolver sus denuncias por irregularidades contra el juez.

Considera que sus críticas al magistrado están amparadas por su libertad de expresión y defendió que su opinión “es muy compartida por una amplísima parte de la sociedad y también de la carrera judicial, que está preocupada por cómo algunas resoluciones judiciales pueden afectar" a la imagen de la Justicia. También añadió que en un Estado de derecho se pueden corregir “resoluciones no fundamentadas a derecho” y volvió a mostrar su confianza “absoluta” en que un tribunal superior revoque las decisiones de Peinado si son contrarias al ordenamiento jurídico, algo que ha ido pasando a medida que avanzaba la instrucción, pero sin que ello supusiera el fin de la causa contra Begoña Gómez.