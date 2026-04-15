PP y Vox aseguran que el acuerdo de Gobierno en Extremadura está muy próximo

El PP y Vox han asegurado este miércoles que el acuerdo de Gobierno en Extremadura está ya muy próximo, tras varias semanas de negociaciones que ambas partes han descrito en un clima de discreción, respeto y relativa calma. Fuentes cercanas al proceso han trasladado que las posiciones están cerca, aunque todavía no cerradas del todo, y que en los próximos días tendrán que rematarse los últimos flecos para poder anunciar un pacto.

La sensación en ambos partidos ha sido que la negociación ha entrado en su fase decisiva. En el entorno del PP han insistido en que la discreción mantenida hasta ahora ha ayudado a avanzar, mientras que desde Vox han reconocido que el entendimiento ha progresado de forma notable, aunque aún quedan asuntos sensibles por resolver antes de dar por concluido el acuerdo.

Un pacto en la recta final

En Génova han defendido que las posturas entre ambas formaciones son cercanas, aunque no definitivas, y que el trabajo inmediato pasa por limar las diferencias que siguen abiertas. En esa negociación han participado, según la información conocida hasta ahora, el secretario general del PP, Miguel Tellado, y la diputada Marta Varela, dentro de un proceso que ya venía intensificándose en las últimas semanas.

En Vox, por su parte, han admitido que se está avanzando "mucho", pero han subrayado que todavía persisten discrepancias en materias de peso político como la vivienda o la fiscalidad, donde afloran diferencias ideológicas entre ambas formaciones. La idea que trasladan es que el eventual acuerdo no responderá por completo ni a las pretensiones iniciales del PP ni a las de Vox, sino a una cesión mutua orientada a garantizar la estabilidad.

Días decisivos antes del 3 de mayo

El calendario aprieta. El próximo 3 de mayo es la fecha tope para cerrar un pacto que permita la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta y evite así una repetición electoral en Extremadura. Ese horizonte explica que las conversaciones hayan ganado intensidad en abril y que desde ambos partidos se haya reforzado el mensaje de que el acuerdo está cerca, aunque aún no haya una fecha fijada para hacerlo público.

La negociación no ha surgido de la nada. En los últimos días ya se habían sucedido señales de acercamiento. El pasado 10 de abril, PP y Vox celebraron una nueva reunión en Mérida para intentar cerrar el pacto, mientras que tanto dirigentes populares como la propia Guardiola habían venido defendiendo en jornadas previas que no existían escollos insalvables y que el entendimiento avanzaba con buen tono.

Un clima más sereno dentro que fuera

Una de las ideas que ha repetido el PP es que el ambiente real de la negociación ha sido más sereno de lo que han reflejado algunas declaraciones públicas. Según las fuentes consultadas, ha habido más tensión verbal fuera de la mesa que dentro de ella, donde ambas partes han mantenido un tono de respeto y tranquilidad. Esa lectura coincide con la línea de discreción que tanto populares como Vox han defendido desde el arranque de esta fase final.

Todo ello deja a Extremadura a las puertas de un desenlace político que puede llegar en cuestión de días. Después de meses de bloqueo y negociaciones intermitentes, el pacto parece más cerca, aunque todavía pendiente de resolver los últimos detalles.