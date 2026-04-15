El juicio de Kitchen llega a Ignacio Cosidó, el único miembro de la cúpula de Interior "al margen" de la operación contra Bárcenas

El juicio de Kitchen por sustraer en 2012 y 2013 información al extesorero del PP que pudiera perjudicar al expresidente del Gobierno de Mariano Rajoy y a su partido llega, en su quinta sesión, a la declaración como testigo del único integrante de la cúpula policial que no está acusado en la Audiencia Nacional: el exsenador del PP y ex director general de la Policía Ignacio Cosidó, al que José Manuel Villarejo llegó a situar en sus diarios "completamente al margen" de la operación parapolicial contra el extesorero del PP Luis Bárcenas, quien amenazaba con reconocer la existencia de una caja 'b' en el PP.

Anotación de Villarejo sobre Ignacio Cosidó / EL PERIÓDICO

En una anotación de diciembre de 2012 el comisario jubilado escribe, en alusión a una conversación que mantuvo con el entonces secretario de Seguridad Francisco Martínez, que "todo va pa lante", aunque le pide "que se aclaren porque sigo viendo a LOSAD muy flojo y a COSI totalmente al margen".

El exsenador y exdirector de la Policía Ignacio Cosidó (i) a su salida este martes de la Audiencia Nacional tras no declarar como estaba previsto / Javier Lizón / EFE

Y unos días después, en relación a una conversación con "M.D.", quien según las pesquisas se trataría de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, Villarejo acusa a "COSI" de seguir "puenteando a todos y señalando a M.D. como culpable de la politización de la poli (como el PSOE)". La que fuera 'número dos' del PP no fue finalmente acusada por el instructor Manuel García Castellón.

Tres anotaciones

En una tercera alusión en sus agendas, el comisario ya nombra directamente al entonces director general de la Policía, a quien vincula con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con cuyo director de la época, Félix Sanz Roldán, estaba enfrentado a Villarejo: "Pedro Vázquez (GC) [...] Cosidó le pidió directamente al ministro ascenderlo y ahora el CNI le presiona".

Anotación de Villarejo sobre Ignacio Cosidó / EL PERIÓDICO

En el resto de anotaciones no aparece ninguna alusión a Cosidó, quien a lo largo de los años ha sido objeto de las críticas de Villarejo ante los medios de comunicación. La operativa de Kitchen, según ha explicado durante su declaración de más de 12 horas del inspector jefe de Asuntos Internos que investigó la Kitchen, Gonzalo Fraga, fue dirigida por el comisario jubilado, quien informaba de forma periódica al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

Fraga aseguró que el propio Villarejo alardeó de las presiones que realizaba al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, y al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a quien llamaban "el asturiano" o "el barbas". Pero no aludió a Cosidó.

El exdirector de la Policía, Ignacio Cosidó, este martes en la Audiencia Nacional. / Ricardo Rubio / Europa Press

Sin embargo, Villarejo señaló a Cosidó en 2021 en la comisión de investigación que se desarrolló en el Congreso sobre Kitchen como una de las personas que le había encargado la operación parapolicial contra Bárcenas. Sin embargo, el instructor Manuel García Castellón no vio indicios suficientes para acusarle.

Por otra parte, Cosidó fue el autor del polémico whatsapp dirigido a los senadores de su partido para jactarse de que la elección de Manuel Marchena para presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que no se llevó a cabo, permitiría a su partido controlar “desde atrás” la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Enrique Barón

Además de Cosidó, este miércoles está prevista la declaración del exjefe de la Comisaría General de Información (CGI) Enrique Barón, quién ya prestó testimonio durante la instrucción que llevó a cabo la Audiencia Nacional. Durante los cinco años que permaneció al frente de esta unidad policial de élite, Barón protagonizó un importante enfrentamiento con el clan de Villarejo.

En su anterior testimonio en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional Barón se desligó de la Kitchen y negó haber ordenado cualquier pesquisa sobre el patrimonio de Bárcenas. Asimismo, rehusó haber pagado esta investigación con fondos reservados.