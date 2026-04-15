La CIA aconsejó al Pentágono y la Casa Blanca tener bases en España por su "evidente importancia para la defensa occidental"

"La estratégica localización de España le da una gran importancia potencial en la defensa de Occidente, especialmente como base de operaciones para fuerzas aéreas y navales". Es el párrafo de arranque, la conclusión 1 del documento 'Spain's Potentialities in Western Defence', que un grupo de especialistas de la CIA redactó aconsejando al poder político y a la cúpula militar de EEUU negociar con España para establecer bases militares norteamericanas.

"Con diferencia, el activo más importante de España desde el punto de vista de la defensa occidental es su posición estratégica --dice el informe de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos--. El uso de la península ibérica o la denegación de sus instalaciones a la Unión Soviética es de obvia importancia".

Hace 75 años, los ciudadanos europeos percibían tan posible una guerra en el continente como ahora, solo que entonces la inquietud se enmarcaba en un cuadro descriptible de guerra fría con la URSS y ahora se mueve en un caótico escenario, en el que uno de los bandos está bajo liderazgo imprevisible cuando no hostil con sus propios aliados.

Una estimación de la CIA veía el camino despejado para conseguir del gobierno español derechos duraderos de desarrollo y uso de ciertas bases. / El Periódico

Tras un intercambio de notas y reflexiones en una discusión entre agentes de inteligencia y analistas estratégicos, la CIA elaboró un NIE, o National Intelligence Estimate.

Ese NIE consideraba a España como una valiosa retaguardia en una posible ofensiva sobre Europa desde el Este. El documento fue elevado a 13 autoridades, entre ellas la oficina del presidente Harry S. Truman, el Consejo de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado, los jefes de la Navy, Fuerza Aérea y Ejército, el FBI y la Comisión de la Energía Atómica.

En el verano de 1951, la idea de presencia militar en bases en España y su valor estratégico estaba bajo examen en EEUU. En la primavera de 2026, y según ha adelantado The Wall Street Journal, la Administración de Donald Trump está considerando cerrar bases militares en Europa. El valor de Morón y Rota vuelve a examinarse tres cuartos de siglo después, conservando solidez los argumentos de entonces.

Previsión de guerra

El documento del servicio de inteligencia norteamericano fue elevado en julio de 1951, y forma parte de la riada de papeles secretos que han ido siendo desclasificados en virtud de una ley local de derecho a la información.

En una de las notas de discusión previa entre analistas, se valoraban los aeródromos españoles / El Periódico

"El desarrollo, en tiempos de paz, de instalaciones, bases y comunicaciones en la península facilitaría enormemente su uso en caso de guerra", mantenía la CIA. La Guerra Fría acababa de comenzar, la OTAN no había cumplido aún tres años de vida y EEUU se planteaba cómo reaccionar ante una ofensiva soviética en Europa que, de rebasar los Pirineos y buscando Gibraltar, tendría entrada en la península por Irún, Huesca, Lleida y Girona.

Se preveía una guerra con la URSS en tres años. De hecho, en 1952, en un informe posterior, con las negociaciones entre la España de Franco y Estados Unidos en marcha, la agencia estadounidense explicó por qué Madrid prefería un acuerdo sobre bases con vigencia mínima de cinco años y prorrogable: "Para respaldar su postura, los españoles ofrecieron sus propias estimaciones: (1) la crisis Este-Oeste llegará en el verano de 1954; (2) en cualquier caso, habrá guerra total o estabilidad en un plazo de 10 años".

Previsión de avance ruso sobre España y Portugal. Documento del 30 de septiembre de 1953 desclasificado por la OTAN / NATO Archives

En ese marco se concibió la presencia militar norteamericana en España. Pero se hizo esa reflexión no solo pensando en la Guerra Fría. "La península domina la entrada occidental al Mediterráneo, flanquea las rutas atlánticas hacia Europa Occidental y está en las rutas aéreas habituales que conectan Europa Occidental con Sudamérica y África. Su accidentado terreno ofrece una sólida capacidad defensiva", dice el informe.

Infantes de marina forman en el muelle de la base naval de Rota antes de zarpar rumbo a Bosnia en abril de 2000. / Jaro Muñoz EFE

"En España se pueden desarrollar bases que complementarían de forma muy eficaz las [entonces] existentes en el norte de África y el Reino Unido", abunda el dosier, y afirma más adelante: "Tanto la península entera como parte de su costa podrían convertirse en un reducto defendible o una cabeza de playa si el resto de Europa fuera invadida".

Sostener la dictadura

Las negociaciones iniciadas en 1951 llevaron al permiso español para implantar bases aéreas en Zaragoza, Torrejón (Madrid) y Morón (Sevilla) y una aeronaval, la más importante, en Rota (Cádiz). La CIA se planteó como condición que el clima político fuera estable, o sea, que la dictadura se mantuviera. "Creemos que el régimen actual tiene el control efectivo de España y es probable que lo mantenga, especialmente si recibe ayuda de Estados Unidos", decía en el informe.

La principal imagen oficial que difundió el franquismo de la visita del general y presidente norteamericano Dwight D. Eisenhower en 1959.JPG / El Periódico

El sostenimiento del régimen iba unido a una inyección de fondos considerable que hiciera viable la integración de España en la proyección estratégica del Pentágono: "Emplear España como una gran área para operaciones de Estados Unidos o para asegurar una sustancial contribución de hombres y material desde España al esfuerzo de defensa occidental, será imposible sin una ayuda económica y militar estadounidense de larga escala".

En aquel momento "el sistema español de carreteras y ferrocarril no está en condiciones" y "las fuerzas armadas españolas no están ni equipadas ni entrenadas para contener a un gran enemigo", consideró la agencia.

Peligro de sabotaje

La discusión para establecer bases en España abarcó previsiones de seguridad, o más bien de inseguridad. La CIA se planteó si la España franquista era un entorno confiable para arriesgarse a implantar bases, y, sobre todo, si sería estable en caso de una gran guerra en Europa.

El franquismo podía retener el control de España, "especialmente si recibe ayuda de EEUU", decía el informe de la CIA / El Periódico

En una nota secreta para el debate, un agente destinado en España dice: "Líderes de la coalición monárquica-socialista-anarquista han informado a los Estados Unidos de su intención de sabotear la ayuda militar a Franco. Cabe esperar alguna destrucción de la maquinaria de guerra española en las actuales condiciones políticas". El remitente creyó "improbables, salvo en un puñado de comunistas, sabotajes en condiciones de conflicto armado".

Otro de los convocados para opinar matizó esa previsión. Un documento de 'Coments on NIE' recoge que, "si bien una campaña de sabotajes podría ser efectivamente controlada por el Ejército español y sus fuerzas de seguridad en la actualidad, podría representar un serio desafío en caso de guerra".

El precio de irse de España

Todo se solventó con el acuerdo de 1953, incluidas las reticencias que una colaboración militar de EEUU con España levantaban en países europeos que rechazaban a la dictadura franquista por su pasado de ayuda al nazismo.

"Creemos que los esfuerzos de Estados Unidos por desarrollar las potencialidades militares de España dentro del concepto de defensa occidental crearían dificultades políticas, pero no constituirían una amenaza para la existencia de la OTAN", valoró la CIA en el informe de 1951.

A partir de entonces las bases aéreas y naval en España incrementaron paulatinamente su valor para el Pentágono. En 1966, cuando llegó el momento de renegociar el acuerdo y el franquismo --afectado por el incidente de las cuatro bombas atómicas de Palomares-- planteó nuevas exigencias, la CIA elevó un papel advirtiendo del efecto de salir de España: "El Estado Mayor Conjunto [norteamericano] considera que la pérdida de bases e instalaciones militares estadounidenses en España, sin un reemplazo equivalente en otro lugar, degradaría la posición militar estratégica de Estados Unidos y reduciría seriamente la capacidad de los mandos estadounidenses para cumplir sus misiones".

También en aquella ocasión, como ahora, los militares eran los más partidarios de continuar en este país.