La Policía certifica la existencia de "diarios, agendas, audios y mensajes" que confirman la operación Kitchen para 'salvar' a Rajoy

El inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos que investigó la operación Kitchen certificó este lunes la existencia de "diarios, agendas, audios y mensajes" que confirman la actuación parapolicial de la cúpula del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz para sustraerle al extesorero del PP Luis Bárcenas "los papeles que comprometían al presidente Mariano Rajoy". Así se expresó el funcionario policial número 111.470 que ha declarado durante más de 7 horas en la tercera sesión del juicio que se desarrolla en la Audiencia Nacional, en la que especificó que la trama parapolicial llamaba al expresidente del Gobierno con los motes de "el asturiano" o "el barbas".

"Si nos vamos a los diarios del señor Villarejo, esto está narrado con pelos y señales, con mucho detalle", afirmó el investigador policial para argumentar así el supuesto "control exhaustivo" de la cúpula de Interior sobre el extesorero del PP, incluso cuando fue recluido en prisión de forma preventiva por orden del juez que investigó el caso Gürtel, Pablo Ruz.

El comisario jubilado realizó al menos 153 anotaciones que redactó el comisario jubilado a lo largo de su intervención contra Bárcenas quien, con el asesoramiento del letrado Javier Gómez de Liaño, se aprestaba en 2013 a reconocer la existencia de una caja 'b' en el PP.

Sergio Ríos (i), Eugenio Pino (c) y el comisario José Luis Olivera (d) / Javier Lizon / EFE

Y en virtud de estas pruebas, los investigadores constataron que en un primer momento al exjefe de la UDEF José Luis Olivera le pidieron ayuda para salvar al tesorero. Sin embargo, en 2012 hubo "un cambio de conducta", y pasaron a atacar a Bárcenas. Y es precisamente este comisario, José Luis Olivera, quien aportó "mucha información a Villarejo del caso Gürtel, y este la transmite fuera del ámbito policial y judicial", dijo dicho el testigo, para después señalar que entre las personas a las que se les dio chivatazos estaba la entonces secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

"Aviso de tormenta"

Por ejemplo, Villarejo tuvo conocimiento días antes de la detención del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa el 6 de febrero de 2009. E informó de la operación al entonces alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, a quien escribió: "Aviso de tormenta". Se da la circunstancia de que Panero acabó condenado a 36 años de cárcel por una de la piezas separadas de Gürtel. También puso "en situación de lo que viene" a Ignacio López del Hierro, el entonces marido de Cospedal: "Hay una dación de cuenta de Villarejo hacia fuera de la Policía", completó el inspector, para después considerar que era "una dinámica constante".

El excomisario de la Policía José Manuel Villarejo. Juicio de la Operación Kitchen, en la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

Asimismo, la trama parapolicial llevó a cabo un control "exhaustivo" de la situación de Bárcenas en prisión. Y gracias a eso tuvo conocimiento de que funcionarios de prisiones requisaron a un preso un papel con la siguiente indicación de Bárcenas: "Hay que destruir todos los audios de M.R cuando yo te dé la orden", según declaró este lunes el policía. El uniformado apuntó que esta sería una evidencia de que realizaron "un seguimiento", que también quedaría patente porque Villarejo conocía el encargo del extesorero del PP a un preso que salían de la cárcel de localizar y borrar unos audios supuestamente con conversaciones entre Rajoy y el dirigente del PP Javier Arenas.

Andrés Gómez Gordo

Y todas estas pruebas fueron recabadas por los acusados, dijo el inspector jefe número 111.470, "sin reflejo en la base de datos diseñada para registrar investigaciones, que no se volcó en el sistema GATI, por lo que no se puede cruzar, no se puede compartir". Y por eso no se afloró "en las bases de inteligencia policial", resaltó el agente, que después afirmó que no han "obtenido rastro de que Kitchen se comunicara" a la Policía de forma oficial.

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz (i) y su número dos, Francisco Martínez (d), durante el primer día del juicio de la Operación Kitchen. / Pool

No obstante, el mando policial completó que en 2015, cuando ya la operación se había desarrollado, el ahora comisario de Policía Andrés Gómez Gordo, otro de los acusados, procedió a dar de alta la investigación en los sistemas policiales: "Genera un 'Parte Informativo Investiga' y desde la DAO se cede el dato al caso Gürtel", desveló, para concluir que este mando no trataba de "cruzar" las informaciones. "Había opacidad", dijo.

Jorge Fernández Díaz

Respecto a los mensajes aportados por el secretario de Estado de Seguridad, el jefe de la investigación del caso Kitchen calificó de "significativos los datos que aparecen en los SMS" que envió el 13 de julio de 2013 el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz a su número dos Francisco Martínez, y que este último protocolizó ante un notario en 2019.

Los consideró relevantes porque las referencias que hace el exministro sobre el exchófer de Bárcenas, el confidente policial Sergio Ríos, coinciden temporalmente "con la captación real" en 2013 y lo anotado en las agendas o diarios de Villarejo, y sin que pudiera conocerlo por las agendas de Villarejo, que se intervinieron después, en 2020.

Por tanto, no podían haber sido conocidas cuando Martínez acude al notario porque ni siquiera los investigadores disponían de ellas. Lo mismo en lo que se refiere al mensaje sobre el "volcado exitoso" de los dispositivos en un Vips que cogió el chófer de Bárcenas que reconoció en sede judicial uno de los imputados, el comisario Enrique García Castaño, y que consideró que aún no podía conocer Martínez.